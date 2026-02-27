La Diputación de Jaén aprueba en pleno los Premios de la Provincia, que se entregarán el 19 de marzo

Pleno de la Diputación de Jaén - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial ha celebrado este viernes un pleno ordinario en el que se ha aprobado por unanimidad la concesión de los Premios de la Provincia 2026 al jurista Baltasar Garzón, la cooperativa Macrosad, la escritora Fanny Rubio y el Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior.

Sobre los Premios de la Provincia, la vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, ha avanzado que se entregarán el próximo 19 de marzo, en el Salón Guadalquivir de Ferias Jaén, a una serie de personas y entidades que "son dignas merecedoras de estos galardones".

La entrega de estos premios será "el pistoletazo de salida a la celebración del Día de la Provincia", que continuará el mismo 19 de marzo con la inauguración de la Feria de los Pueblos, que este año "girará en torno al medioambiente y todo lo que significa el cambio climático y tener que actuar desde la individualidad, desde lo local a lo general", ha avanzado Parra.

En este punto, ha dicho que la Feria contribuirá a "poner en evidencia todas las buenas prácticas" de los ayuntamientos de la provincia en esta materia".

Además, el pleno ha dado luz verde a la creación de sendas comisiones para conmemorar el 75º aniversario de la creación del Instituto de Estudios Giennenses (IEG) y los 30 años de la marca Jaén, paraíso interior.

Sobre el IEG, Parra ha precisado que es el organismo autónomo de la Diputación que "recopila todo el conocimiento sobre la provincia de Jaén desde todas las áreas del saber" por lo que se pretende impulsar "una conmemoración digna de lo que representa el IEG para nuestra tierra".

De igual forma, la responsable económica de la Corporación provincial también se ha referido a la comisión que se conformará para celebrar las tres décadas de vida de la marca Jaén, paraíso interior.

Ha detallado que "ambas comisiones estarán presididas por el presidente de la Diputación o diputado en quien delegue, y conformadas por dos diputados o diputadas del Partido Socialista y otros dos del Partido Popular", una composición con la que, como ha apostillado, "lo que se busca ante todo es la unidad y la unanimidad en las actuaciones que se planteen".

En relación al trigésimo aniversario de la marca turística de la provincia jiennense, Parra ha subrayado que la conmemoración va a permitir "refrescarla, presentar esa imagen con nuevas campañas y acciones". "Es un reto importante seguir con esta marca que ha dado tan buenos resultados en materia de turismo y vamos a intentar que siga tirando del turismo en la provincia de Jaén", ha dicho Parra.