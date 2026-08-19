La Diputación de Jaén avanza en la puesta en marca de la Oficina de Captación de Empresas de Linares

Archivo - El vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Perales. - PSOE - Archivo

JAÉN 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén avanza en la puesta en marcha de la Oficina de Captación de Empresas de Linares, con la que se pretende aprovechar el efecto tractor del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) para consolidar el ecosistema industrial en la ciudad linarense.

En concreto, la Administración provincial trabaja en el pliego del contrato para la próxima licitación del espacio físico que albergará esta oficina, anunciada el pasado junio por el presidente, Juan Latorre, en su discurso de investidura.

"Seguimos dando pasos importantes y firmes para que la nueva Oficina de Captación de Empresas sea muy pronto una realidad en Linares. Queremos estar aquí porque Linares está ante una nueva oportunidad, una oportunidad real, construida sobre hechos y no sobre promesas", ha señalado este miércoles el vicepresidente segundo, Javier Perales.

El también diputado de Relaciones Institucionales ha afirmado que, "durante muchos años, esta ciudad ha escuchado hablar de proyectos futuros que nunca terminan de llegar". Sin embargo, según ha añadido, hoy hay "motivos suficientes para mirar esta nueva etapa de otra manera".

La Oficina de Captación de Empresas de Linares prestará información y asesoramiento a empresas interesadas en instalarse en esta ciudad, especialmente a aquellas vinculadas a la cuarta revolución industrial.

"De tal forma que Linares y la provincia de Jaén se conviertan en un referente en sectores como la defensa, la robótica, la biotecnología, la modelización computacional, el análisis de datos o la inteligencia artificial", ha apuntado Perales, quien ha confiado en las oportunidades que se abren para generar riqueza y empleo.

En este sentido, ha aludido a la capacidad de atracción de empresas de Cetedex, que el Ministerio de Defensa impulsa en la capital, a pesar de que todavía es un proyecto en construcción. Igualmente, ha puesto el acento en el papel trascendental que han desempeñado empresas instaladas en Linares, como Sicnova, para que Defensa decidiera instalar en Jaén este centro tecnológico.

"El Cetedex es ya una realidad y están llegando inversiones y empresas a la provincia de Jaén. Ahora damos un paso más para que Linares cuente con una nueva Oficina de Captación de Empresas, con presencia física en la propia ciudad. Una oficina que va a traer inversiones, pero que también va a estar para acompañar y facilitar las cosas a quienes ya están aquí implantados", ha subrayado.

POLO INDUSTRIAL

Al hilo, el vicepresidente segundo de la Diputación ha indicao que "la provincia de Jaén se está convirtiendo en un polo industrial y empresarial de primer orden" ligado al sector de la seguridad y la defensa.

"En Linares se han instalado empresas como FMG, que ha puesto en servicio su nueva fábrica de armas de guerra y explosivos en el antiguo polvorín de Vadollano tras una inversión de 14 millones de euros, y estamos a la espera de que Escribano inicie la fabricación de vehículos militares en el Parque Empresarial Santana", ha comentado.

Además, se ha referido a la ubicación en Linares del Centro de Desarrollo de Aplicaciones Especiales y Certificación de Procesos para los Sectores Militar y Defensa (Cedaec).

Se trata del primer centro en España dedicado íntegramente a la fabricación avanzada y la certificación de piezas para el sector de defensa, que se encuentran a la vanguardia tecnológica para la producción y aseguramiento de componentes críticos para la defensa, "que es fruto del convenio entre el Ministerio de Defensa y Sicnova por cerca de 83 millones de euros".

ALLIANZA

Aprovechar la alianza estratégica para el fortalecimiento del Corredor Industrial Ruta de la Plata es otra de las líneas de trabajo que afrontará esta Oficina de Captación de Empresas de Linares.

Para el vicepresidente segundo, cada vez serán más las empresas de base tecnológica, 'start-ups' y pequeñas y medianas empresas que quieran sumarse a este corredor, del que forman parte el Parque Científico y Tecnológico Geolit de la Diputación de Jaén y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Linares.

"El Gobierno de España ha acometido una estrategia de descentralización de infraestructuras y centros de defensa destinada a modernizar el ecosistema de seguridad, mejorar la capacidad de respuesta ante nuevas amenazas y fomentar el desarrollo industrial en diversas regiones", ha apuntado.

Y en este proceso, según ha agregado, la provincia de Jaén se ha unido al Corredor Industrial Ruta de la Plata, que parte desde Asturias y se extiende en dirección sur hasta Andalucía, con el objetivo de fortalecer el tejido productivo actual de la industria de la Defensa en España.

Por último, Perales ha valorado el compromiso del Gobierno para afrontar la conexión ferroviaria del Parque Empresarial Santana con la Red General a través del ramal Vadollano-Linares. Asimiso, ha destacado las ayudas estatales a la reindustrialización de las que se han beneficiado empresas como la multinacional Desay, dedicada a la fabricación de componentes de automoción, que obtuvo 5,5 millones de euros para su nueva fábrica de Linares.