Participantes en las las II Jornadas de Violencia Vicaria. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha celebrado este miércoles las II Jornadas de Violencia Vicaria para profundizar en el conocimiento y el rechazo a esta forma de violencia machista, que protagoniza este año la campaña impulsada conjuntamente por las ocho diputaciones provinciales andaluzas bajo el lema 'Destruir lo que ella más quiere es violencia vicaria'.

'Lo que no vemos, lo que no acreditamos, lo que no protegemos' ha sido el título de estas jornadas en las que, a través de ponencias y mesas redondas, se ha abordado el marco legal y judicial de este tipo de violencia hacia las mujeres.

Además, se ha ofrecido una mirada trasversal y se han expuesto testimonios de madres que han sufrido esta violencia ejercida por sus parejas o exparejas sobre sus hijos e hijas.

La diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, ha participado en la apertura de esta actividad que se enmarca en la programación de la Diputación con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

"Los datos que tenemos en este año 2026 son escalofriantes. Ya van tres víctimas de violencia vicaria, es decir, tres niños asesinados por sus padres para causar el mayor daño que se le puede ocasionar a una víctima de violencia de género, en este caso a su madre. Un daño que es irreparable", ha afirmado.

Ruiz ha puesto el acento en la importancia de mostrar este tipo de violencia "porque las cosas hay que llamarlas por su nombre y hay mucha gente que no conoce qué es la violencia vicaria". Por eso, según ha asegurado, "ahí va a seguir la Diputación trabajando de manera conjunta con distintos organismos, con la sociedad en general y, sobre todo, también del lado de las mujeres y de las víctimas de violencia de género".

La magistrada jueza titular del juzgado número 1 de violencia sobre la mujer de Getafe, Cira García, ha sido la encargada de pronunciar la ponencia sobre el marco legal y judicial ante la violencia vicaria.

Posteriormente, la primera mesa ha ofrecido una mirada transversal a este tipo de violencia machista, con Belén García, médica forense y jurista, que ha centrado su intervención en la visión de la violencia vicaria desde la medicina forense, la justicia y las instituciones, y María del Carmen Peral, doctora en Derecho, que ha abordado las repercusiones de esta forma de violencia en el entorno laboral.

Por último, la segunda mesa de estas jornadas ha contado con el testimonio de Isabel María Martínez e Irene Alfaro, víctimas de violencia vicaria.

La diputada ha valorado que han "muchísimas personas" se han acercado a lo largo de toda la jornada a esta formación, así como la presencia de "mujeres de muy alto nivel que han hablado de qué es la violencia vicaria, de cómo podemos combatirla".

"Y, sobre todo, cómo podemos ayudar tanto a las víctimas de violencia de género, en este caso a las madres de estos niños y, por supuesto, también a los niños y niñas que son víctimas de violencia vicaria y que, de hecho, la siguen sufriendo", ha añadido.

OTRAS ACTIVIDADES

Junto a estas II Jornadas sobre Violencia Vicaria, la programación de la Diputación de Jaén con motivo del 25N contempla una quincena de actividades como el ya celebrado XIV Festival de Cortometrajes contra la Violencia de Género o la exposición fotográfica 'Síellas'.

También incluye propuestas culturales como la representación de la obra 'Lastr3s (Perdidas en el Tiempo)', los días 20 y 21 en la Sala LaPaca, y la actuación de Lourdes Pastor, prevista para el 24 de noviembre en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén. Ese mismo día, la lonja del Palacio Provincial acogerá el acto institucional de la Diputación.

"Tenemos que seguir alzando la voz y tenemos que seguir trabajando no solamente en el mes de noviembre, sino a lo largo de todo año. En 2026 son ya 45 víctimas de violencia de género, mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas", ha concluido la responsable de Igualdad y Juventud.