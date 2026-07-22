La Diputación de Jaén y Clece publican la edición especial 'Recuerdos de vida'

Presentación de la edición especial 'Recuerdos de vida' - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén y Clece han presentado la edición especial 'Recuerdos de vida'. La Administración provincial colabora en esta iniciativa, que recopila en un único volumen los cuatro libros que esta empresa --concesionaria encargada de prestar en los municipios jiennenses menores de 20.000 habitantes el servicio de ayuda a domicilio-- ha publicado en los últimos años con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores.

La vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha destacado la importante labor que desarrolla Clece en la provincia de Jaén a través del Servicio de Ayuda a Domicilio, "un recurso esencial que presta atención a más de 13.000 personas usuarias en la provincia, genera un importante volumen de empleo y contribuye de forma decisiva a la creación de empleo, especialmente entre las mujeres".

Asimismo, la responsable del área de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud de la Administración provincial ha puesto en valor las distintas iniciativas impulsadas por esta empresa, "entre las que destaca la elaboración de los cuatro libros que recopilan recetas, juegos, refranes, experiencias y reflexiones de las personas usuarias de este servicio de ayuda a domicilio".

Medina también ha aludido al "papel esencial" que han desempeñado los auxiliares de este servicio de ayuda a domicilio en este recopilatorio, porque evidencia que "su labor va mucho más allá de la atención y los cuidados que prestan a las personas usuarias" y "gracias a la relación de cercanía y confianza que establecen en cada hogar, han contribuido a rescatar recuerdos, recetas, juegos tradicionales y vivencias que hoy forman parte de estas publicaciones".

Por su parte, el presidente de Clece, Cristóbal Valderas, ha incidido en el éxito editorial que han cosechado a nivel nacional las distintas publicaciones impulsadas por esta empresa. Asimismo, ha subrayado "la importancia de seguir promoviendo iniciativas de este tipo, que "ofrecen a las personas mayores, especialmente a aquellas que sufren soledad no deseada, la oportunidad de compartir sus conocimientos y experiencias a través de recetas, recuerdos y otras aportaciones que, una vez recopiladas y publicadas, las hacen felices y nos hacen felices a todos".

Por otro lado, Cristóbal Valderas se ha referido a la Ley de Dependencia y ha destacado el impacto que esta normativa ha tenido en estos veinte años "tanto en la atención a las personas en situación de dependencia como en la dignificación del empleo en el sector de los cuidados".

Asimismo, ha puesto el acento en la reciente aprobación en el Congreso de los Diputados de la medida que consolida por ley la financiación estatal del 50 por ciento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, "una magnífica noticia que contribuirá a reducir las listas de espera y a mejorar la atención que reciben las personas dependientes".