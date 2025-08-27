La Diputación de Jaén comienza las obras para mejorar el firme y el drenaje de la carretera entre Mengíbar y Cazalilla

MENGÍBAR (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén ha comenzado las obras para mejorar el firme y el drenaje en la carretera JA-3413, que une los municipios de Mengíbar y Cazalilla y que tienen un presupuesto superior a 1,33 millones de euros.

Así lo ha indicado el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, en la visita que ha realizado este miércoles a esta actuación que se acaba de iniciar, junto al alcalde de Mengíbar, Juan Bravo, y varios concejales cazalilleros.

"Con esta intervención vamos a mejorar esta vía de comunicación tan importante y de tanto tránsito, cuya titular es la Diputación Provincial", ha afirmado. Consiste "en reforzar el firme de la vía, en mejorar el drenaje y también la señalización en los siguientes 3,8 kilómetros desde Mengíbar".

De esta forma, según Agea, se da respuesta "a una reivindicación de los dos alcaldes". "Pero, sobre todo, responde a las necesidades de mejora de seguridad de esta vía, porque el objetivo de la Diputación es lograr unas carreteras dignas para todos los usuarios, en este caso una vía transitada por donde pueden acceder a la localidad de Mengíbar, también a la autovía y a diversos municipios de esta zona", ha señalado.

Para acometer estas obras, la Administración provincial ha aprobado "un presupuesto muy importante, de 1,33 millones de euros". En todo caso, ha avanzado que "se va a ver complementada con otra que está ya en proceso de licitación, por valor de 400.000 euros" y que "permitirá realizar una mejora de los 2,1 kilómetros siguientes para tener así totalmente arreglada esta vía".

El diputado de Infraestructuras Municipales ha subrayado que este tipo de actuaciones vienen a mejorar las comunicaciones, "algo que es sinónimo de oportunidades", a la vez que "supone mejorar la tranquilidad y la seguridad de los que pasan por esas carreteras".

"No me cabe duda de que mejorar las comunicaciones es apostar por nuestros pueblos, por su futuro y por el progreso de los municipios más pequeños de la provincia de Jaén", ha asegurado.