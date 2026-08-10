La Diputación de Jaén se convierte en el segundo patrocinador más importante del Linares Deportivo

Visita a la sede del Linares Deportivo - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén se convertirá en el segundo patrocinador más importante del Linares Deportivo de cara a la temporada 2026-2027. "La Diputación va a reforzar su compromiso con el club y lo hacemos porque creemos en el Linares, creemos en su afición y en el papel que desempeña como referente deportivo y social de la ciudad y de toda la provincia", ha señalado el presidente de la Diputación, Juan Latorre.

El presidente, acompañado por el vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales, ha visitado las instalaciones del club azulillo para abordar con los máximos responsables de la entidad esta colaboración.

En este encuentro, al que han asistido el presidente y el director general del Linares Deportivo, Javier Vallejo y Carlos Hita, respectivamente, Juan Latorre ha mostrado su apoyo "a uno de los clubes de fútbol históricos de nuestra provincia, con una afición fiel que nunca deja de estar al lado de su equipo y con una enorme capacidad para generar ilusión y sentimiento de pertenencia en toda la comarca. Ese arraigo y esa trayectoria merecen el respaldo de las instituciones".

El presidente de la Administración provincial ha recordado la colaboración permanente que la Diputación ha mantenido con el Linares Deportivo en los últimos años y ha asegurado que "seguirá acompañando al club para darle estabilidad, fortalecer su proyecto y ayudarle a afrontar con ambición esta nueva temporada".

El equipo azulillo militará este curso en el grupo IV de la Segunda Federación donde se medirá a equipos andaluces, extremeños y canarios, por lo que este patrocinio es "una oportunidad para promocionar Linares y nuestra provincia en estas regiones de nuestro país", ha puntualizado Latorre.