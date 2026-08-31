La Diputación de Jaén convoca el Premio de Periodismo y Comunicación Local, con plazo hasta el 30 de septiembre

Archivo - Entrega del Premio de Periodismo y Comunicación Local 2025. - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

JAÉN 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha convocado el Premio de Periodismo y Comunicación Local para distinguir los mejores trabajos periodísticos sobre la provincia que se hayan publicado a lo largo del 2025. Profesionales y medios de comunicación pueden presentar sus propuestas hasta el 30 de septiembre.

"Queremos reconocer y poner en valor el trabajo que realizan los profesionales y los medios de comunicación de nuestra provincia", ha explicado este lunes el presidente de la citada administración, Juan Latorre.

Al respecto, ha aludido a "la función fundamental que cumple el periodismo": por una parte, permite conocer lo que ocurre en los municipios, poner en valor proyectos e iniciativas, pero también trasladar las demandas y las necesidades de los vecinos.

"Por este motivo, con este certamen, queremos seguir apoyando a los periodistas que hacen ese periodismo cercano, riguroso y de calidad que necesitamos para conocer mejor nuestra provincia y también para reforzar nuestra identidad como territorio", ha señalado.

En este sentido, Latorre ha animado a todos los profesionales y medios de comunicación jiennenses a que participen y a que presenten sus trabajos, ya que el objetivo es "reconocer el talento y el compromiso de quienes cuentan las noticias de Jaén cada día".

CINCO MODALIDADES

Hasta el próximo 30 de septiembre, profesionales y medios de comunicación jiennenses, así como ayuntamientos que sean titulares de empresas públicas municipales de comunicación, pueden presentar sus trabajos. La convocatoria que distribuirá un total de 7.500 euros en premios entre sus cinco modalidades --prensa escrita, radio, televisión, fotografía y prensa digital--, dotadas con 1.500 euros cada una.

Entre los trabajos que se presenten a cada modalidad, el jurado -que estará integrado por representantes de la Diputación, de la Asociación de la Prensa de Jaén y del Consejo Económico y Social de la provincia-- valorará especialmente su grado de conexión con las competencias y actuaciones propias de los gobiernos locales de la provincia y con el impulso del crecimiento de la identidad territorial y cultural jiennenses.

También se tendrá en cuenta su carácter innovador y originalidad, así como su nivel de vinculación con los objetivos estratégicos contemplados en el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén.

Los trabajos que concurran en la modalidad de prensa escrita se podrán presentar en formato pdf o en papel DIN-A4, indicando la fecha y la página de publicación en la que hayan aparecido. Asimismo, para las modalidades de radio y la televisión, deben presentarse en memoria USB o bien a través de la inclusión en la solicitud de una URL activa con acceso abierto a los mismos, especificando también la fecha, lugar y programa de emisión.

En la categoría de fotografía, se podrán enviar también trabajos tanto en USB como a través de una URL activa, pero deben ir acompañados en la solicitud de una copia en papel DIN-A4 o un PDF del ejemplar del diario o medio de comunicación donde se hayan publicado, así como las fotografías impresas en formato 24x30 centímetros. Por último, en la modalidad de prensa digital será necesario incluir junto a la solicitud la dirección web activa en la que se pueda ver el trabajo publicado.

Además, los profesionales y entidades que concurran a esta convocatoria tienen que presentar la solicitud incluida en las bases, así como la documentación identificativa, que varía en función de si se participa como profesionales, como empresas de comunicación o como ayuntamientos. Se pueden consultar en el apartado Premio de Periodismo y Comunicación Local de la sección de Presidencia de la web www.dipujaen.es

Igualmente, tendrán que elaborar una memoria explicativa del trabajo periodístico donde se especifiquen los objetivos perseguidos con el mismo y su nivel de vinculación con la identidad territorial y cultural de la provincia.

Quedarán excluidos de esta convocatoria los profesionales, empresas y ayuntamientos que hayan resultado ganadores en cualquiera de las tres últimas ediciones de este certamen, independientemente de la categoría en la que fueran galardonados.

En la convocatoria de 2025, el Premio de Periodismo y Comunicación Local de la Diputación de Jaén recayó en Elisabeth Ruiz, Tomás Díaz, Multimedia Jiennense, Esther Garrido y Antonio Cañada en las modalidades de prensa escrita, radio, televisión, fotografía y prensa digital, respectivamente.