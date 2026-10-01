La Diputación de Jaén defiende ante Planas la necesidad de cerrar una PAC "fuerte" y que proteja al olivar tradicional

Reunión del ministro de Agricultura, Luis Planas, con el presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha trasladado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la reivindicación del Consejo Provincial del Olivar, promovido por la Diputación, de cerrar una PAC "fuerte, que mantenga el presupuesto y que tenga en cuenta la particularidad del olivar tradicional y su importancia económica y social para la provincia de Jaén".

Latorre se ha reunido este jueves con Planas, en un encuentro de trabajo en el que se ha puesto de relieve las diferentes líneas de apoyo que el Gobierno de España destina al sector agrario.

Planas ha explicado que se está luchando para mantener las cifras de apoyo para España, barajando actualmente que la PAC suponga el 1,26% del PIB comunitario --una cifra que resulta similar a la periodo anterior--, buscando que la propuesta de la Comisión sea "sólida, fuerte y, al mismo tiempo, flexible" para su aplicación en cada país miembro.

El presidente de la Diputación ha mostrado su satisfacción por abordar de primera mano las necesidades de un sector "clave" y ha remarcado que el Ejecutivo central "defiende los intereses de los agricultores y de las agricultoras" del país y de la provincia jiennense.

Durante la reunión, el presidente de la Diputación ha hecho especial hincapié en el dispositivo extraordinario del Gobierno central ante el tren de borrascas, del cual la provincia de Jaén ha recibido cerca de 400 millones de euros.

Según ha detallado posteriormente el ministro Planas, la inversión exacta para hacer frente a los daños del temporal en la provincia jiennense asciende a más de 376 millones de euros, beneficiando a un total de 43.000 personas y ofreciendo una respuesta inmediata a las necesidades urgentes de los agricultores.

Por su parte, el ministro Luis Planas ha desgranado las medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente tanto al incremento de los costes derivados de la guerra de Irán como a la reparación de daños por el temporal.

"Cuando ha habido una situación extraordinaria, ha habido una respuesta extraordinaria", ha subrayado Planas, quien ha recordado que desde que asumió el cargo en junio de 2018 se han desembolsado cerca de 10.000 millones de euros para apoyar al sector primario, al margen de la PAC, las ayudas al sector pesquero o los seguros agrarios.

Hasta el momento, los distintos paquetes de ayudas aprobados por el Gobierno suman 1.174 millones de euros. Entre las últimas medidas adoptadas esta semana por el Consejo de Ministros se encuentra la compensación de 20 céntimos por litro para el gasóleo profesional, lo que representa un presupuesto complementario de 52 millones de euros sobre lo aprobado con anterioridad.

En lo que respecta a las ayudas para la compra de fertilizantes, el ministro ha detallado que ya se han abonado 495 millones de euros a 250.000 agricultores en toda España. En el caso de la provincia de Jaén, cerca de 31.000 agricultores han percibido estas ayudas, sumando un total de 23 millones de euros. Además, el Gobierno central transferirá 50 millones de euros a las comunidades autónomas para que ejecuten acciones complementarias en materia de gasóleo y fertilizantes.

Finalmente, el ministro de Agricultura ha dado a conocer los datos del aforo del aceite de oliva a nivel nacional, que prevé una producción de 1.602.000 toneladas de aceite durante esta cosecha, lo que supone un incremento del 23 por ciento respecto a la anterior. Planas ha valorado positivamente estas cifras, señalando que proporcionan una "garantía de abastecimiento y estabilidad" tanto para el mercado nacional como para las exportaciones.

Por territorios, Andalucía se mantiene como la principal productora de aceite con más de 1,2 toneladas --el 79 por ciento del total nacional--. Por su parte, la provincia de Jaén prevé alcanzar las 575.000 toneladas, lo que supondrá el 36 por ciento del aceite producido en el conjunto de España.