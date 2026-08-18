La Diputación de Jaén destaca el interés que despiertan los Cursos de Verano de la UNIA en su sede de Baeza

El presidente de la Diputación, Juan Latorre (2d), en la inauguración de los Cursos de Verano de la UNIA. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

BAEZA (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Jaén, Juan Latorre, ha destacado el interés que despiertan los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede Antonio Machado, de Baeza.

Así lo ha indicado este martes, durante la inauguración de una nueva edición de esta programación por parte del rector de la UNIA, José Ignacio García, y el director de la sede de Baeza, José Manuel Castro. Posteriormente, ha tenido lugar un diálogo entre la cantaora Marina Heredia y el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, acompañados a la guitarra por José Quevedo.

"Estamos en una de las citas formativas estivales más importantes de la provincia de Jaén y también de Andalucía", ha valorado Latorre, quien ha recordado que esta programación, que cuenta con la colaboración de la Diputación, se traducirá hasta el 4 de septiembre en una quincena de cursos.

Además, ha apuntado cómo estos cursos de verano "permiten a la universidad generar oportunidades de diálogo entre el profesorado y el alumnado para seguir respondiendo a los desafíos del futuro, para seguir haciéndonos preguntas, pero especialmente para alentar la formación, el estudio y la divulgación científica".

Junto a ello, Latorre, que ha estado acompañado por el diputado provincial Francisco Reyes, ha puesto el acento en el apoyo a la Universidad Internacional de Andalucía, en concreto, mediante el programa Cultura Abierta UNIA.

"Una programación complementaria con actividades culturales relacionadas con la música, el teatro, la poesía y la danza, para hacer de estas noches de verano una experiencia inolvidable", ha dicho. Esta noche está previsto su primer espectáculo culturales con un recital flamenco a cargo de Carmen Linares, Marina Heredia y Soleá Morente.

"Baeza es mucho más que una ciudad monumental extraordinaria. Es también una ciudad universitaria y, por tanto, por aquí van a pasar centenares de personas que van a conocer esta ciudad y también la provincia de Jaén", ha manifestado.

En este sentido, Latorre ha incidido en que "estos cursos son una magnífica oportunidad para mostrar la provincia, que es mucho más que cultura, patrimonio o aceite de oliva": "Jaén es también universidad y divulgación científica".

Durante estas casi tres semanas, en la Sede Antonio Machado se abordarán temáticas que van desde la inteligencia artificial a la educación inclusiva, la atención a personas inmigrantes y refugiadas, o el derecho en el deporte, pasando por cursos y talleres relacionados con la cultura, la medicina o el sector oleícola.

En esta primera semana, se han programado los cursos 'Poesía y flamenco', 'Fundamentos de inteligencia artificial: modelos generativos y aplicaciones avanzadas en Salud, visión artificial y lenguaje'; 'Gobernar la cultura. Gobernanza y comunicación en instituciones culturales y museos' y el encuentro 'Fotografía nocturna: la magia de capturar lo invisible'.