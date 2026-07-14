La Diputación de Jaén destina 400.000 euros a mejorar la carretera entre Orcera y el Puente del Aguadero

Visita a la JA-9116 - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén está interviniendo en la carretera JA-9116, que une Orcera (Jaén) con el Puente del Aguadero y en la que va a invertir más de 400.000 euros para acondicionarla en sus más de 2,5 kilómetros.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha visitado las obras, acompañado por el equipo de gobierno orcereño, y ha explicado que esta intervención se va a traducir en la extensión de una nueva capa de aglomerado que permitirá tener una anchura de vía de ocho metros, la renovación de la señalización vertical y horizontal y también en la instalación de una barrera de protección de seguridad metálica en más de 300 metros de longitud de esa vía.

Estas obras, que como ha informado el diputado de Infraestructuras Municipales se encuentran al 15 por ciento de su ejecución, se suman a otras de emergencia que va a llevar a cabo la Administración provincial en esta zona, en concreto en la carretera que comunica Orcera con Segura de la Sierra, donde se construirán dos muros de contención con escollera para solventar dos deslizamientos de talud con un presupuesto de 168.000 euros.

Sobre estas actuaciones, José Luis Agea ha resaltado que se enmarcan en las que está ejecutando la Diputación, "en parte gracias a las ayudas del Gobierno de España, con 40 millones de euros para la mejora de vías afectadas por el temporal, más el presupuesto récord de la Diputación Provincial de Jaén para este año, con 25 millones de euros dedicados a mejoras integrales de las carreteras de nuestra provincia de las que es titular la Administración provincial".

Por último, ha subrayado que la realización de obras de este tipo son necesarias "en uno de los parajes medioambientales más bonitos de la provincia y que genera empleo y dinamismo económico", porque "las comunicaciones viarias tienen que jugar un papel muy importante de ayuda para el desarrollo en esta zona tan importante de la provincia de Jaén".