La Diputación de Jaén destina más de 86.000 euros a remodelar en Fuerte del Rey la plaza de la Constitución y su entorno

Visita a la plaza de la Constitución tras su remodelación. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

FUERTE DEL REY (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén ha destinado más de 86.000 euros a la remodelación de la Plaza de la Constitución y su entorno en el municipio de Fuerte del Rey.

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, ha visitado, junto a la alcaldesa, Francisca Peinado, el resultado de las obras ejecutadas en este espacio a través del Plan Provincial de Cooperación a obras y servicios de competencia municipal.

La adecuación de este céntrico enclave de la localidad ha contemplado la renovación de la pavimentación y acerados de la plaza de la Constitución y de las calles Torre y Cuestas.

Además del asfaltado, se han acometido actuaciones de mejora de la accesibilidad mediante la reparación de acerados existentes y la eliminación de rampas y desniveles. También se ha mejorado la evacuación de aguas pluviales mediante la instalación de rejillas e imbornales.

El presupuesto total de esta actuación ha ascendido a más de 90.500 euros de los que la Diputación jiennense ha financiado 86.000 euros con cargo al Plan Provincial de Cooperación de 2023.

Junto a este proyecto, la Administración provincial ha destinado a Fuerte del Rey más de 86.000 euros para la primera fase del arreglo del cerramiento perimetral del cementerio municipal y cofinancia distintas intervenciones con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario en varias calles.