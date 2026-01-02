La Diputación de Jaén destinará más de 860.000 euros para favorecer la conciliación en familias con menores

Archivo - Fachada de la Diputación de Jaén/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén va a abrir en los próximos días el plazo para solicitar las ayudas del Plan Corresponsables, dirigidas a los ayuntamientos de los 91 municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes. Con un presupuesto de más de 860.000 euros, esta convocatoria pretende facilitar la conciliación de las familias con niñas, niños y jóvenes de hasta 16 años, así como promover la creación de empleo de calidad en el sector de los cuidados.

La vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha explicado que este plan "nace con la intención de abordar uno de los mayores retos de nuestra sociedad, que es precisamente el de los cuidados y también la conciliación desde una perspectiva corresponsable".

Esta propuesta tiene dos objetivos fundamentales como son "favorecer la conciliación de las familias con niños y niñas y jóvenes hasta 16 años de edad desde un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres" y "crear empleo". En este punto, Medina ha subrayado que se trata de "un empleo de calidad en el sector de los cuidados, precisamente aspirando a la dignificación y reconocimiento de la experiencia profesional de cuidado, tanto de manera formal como no formal".

Este plan está residenciado en la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y "trata de consolidar ese camino hacia la garantía del cuidado como un derecho en nuestro país". Esta convocatoria de subvenciones de concurrencia no competitiva pretende fomentar que los ayuntamientos emprendan actuaciones en materia de conciliación y corresponsabilidad.

La tipología de proyectos que se pueden desarrollar en el marco del Plan Corresponsables es variada, ya que consisten en la puesta en marcha de servicios de cuidado profesional para familias con hijos e hijas que pueden prestarse en el domicilio o en dependencias públicas, con alternativas para los días laborables, fines de semana o festivos, en horarios de mañana o de tarde, e incluso durante las vacaciones escolares.

Además, esta línea de ayudas también fomenta la creación de empleo, ya que para atender la prestación de estos servicios de cuidado de personas jóvenes es necesaria la contratación de profesionales con perfiles relacionados con los cuidados de menores, como técnicos superiores de animación sociocultural y turística, monitores de ocio y tiempo libre, técnicos superiores de enseñanza y animación sociodeportiva, educación infantil y primaria, auxiliares de guardería y jardín de infancia, así como titulaciones análogas.

El plazo para solicitar estas ayudas comenzará el próximo 12 de enero y se extenderá hasta el 6 de febrero. Las actuaciones deberán dirigirse preferentemente a familias monoparentales, numerosas, mujeres víctimas de violencia de género o de otras formas de violencia, personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, solicitantes de asilo internacional o con estatuto de refugiado y unidades familiares en las que existan otras responsabilidades relacionadas con los cuidados.

Todos los ayuntamientos tienen asignada una cantidad fija de 6.000 euros, a la que se pueden sumar otros 500 euros por contar con un Consejo Local de Infancia y Adolescencia aprobado en pleno. El resto de la cuantía se reparte en función del número de menores de hasta 16 años empadronados en cada localidad. De este modo, las cuantías oscilarán entre los 6.181 euros asignados a Villarrodrigo (Jaén) y los 22.488 euros previstos para Bailén (Jaén).