Diputación de Jaén ejecuta 15 actuaciones para resolver los daños más graves causadas por el temporal en la vías verdes

Arreglos en la Vía Verde del Aceite. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén está acometiendo trabajos urgentes para resolver las incidencias más graves ocasionadas por el tren de borrascas del pasado invierno en las vías verdes de la provincia.

El temporal afectó a la tres que existen en el territorio jiennense: el Camino Natural Vía Verde del Aceite, el del Renacimiento (en la Sierra de Segura) y el del Guadalimar, que suman cerca de 100 kilómetros de recorrido.

La diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, ha explicado este viernes que son "más de 15 actuaciones de reparación urgente y limpieza para restablecer y garantizar el paso de forma segura a los usuarios de estos trazados de movilidad sostenible".

"Para llevarlas a cabo, hemos destinado una inversión inicial de 742.000 euros sufragada íntegramente por la Diputación. Una partida que se ampliará en los próximos meses hasta los casi 4,5 millones de euros con la aportación del Gobierno de España", ha afirmado en una nota.

Estas tres infraestructuras se vieron afectadas por estas borrascas y sus consecuencias se dejaron notar en la desestabilización en taludes y trincheras que ocasionaron numerosos corrimientos de tierra y derrumbes sobre la traza. Además, hubo pérdida de firmes por arrastres de lluvias, colmatación de cunetas y taponamiento de obras de drenaje y la caída de numerosos árboles.

Las principales actuaciones se han centrado en los puntos kilométricos 3,5, 11,7, 14, 32,8, 35 y 41 del Camino Natural Vía Verde del Aceite; en los puntos kilométricos 1,9, 2,3, 7,7, 8,5, 13,9 y 14 de la del Guadalimar y en el punto kilométrico 141 del Camino Natural Vía Verde del Renacimiento.

"Con todas estas intervenciones, la Administración provincial sigue apostando de manera decidida por mantener en las mejores condiciones los caminos naturales vías verdes, que son un recurso medioambiental, turístico y de ocio de primer nivel para nuestra provincia", ha asegurado Uceda.