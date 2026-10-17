La Diputación de Jaén felicita a las empresarias iliturgitanas por sus "25 años creando oportunidades"

Foto de familia de la gala en la que se ha celebrado el 25º aniversario de la fundación de la Asociación de Empresarias Iliturgitanas (ADEI). - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Empleo y Empresa de la Diputación de Jaén, Luis Miguel Carmona, ha asistido este sábado a la gala en la que se ha celebrado el 25º aniversario de la fundación de la Asociación de Empresarias Iliturgitanas (ADEI), que ha tenido lugar en los Jardines del Val de Andújar, un acto en el que Carmona ha felicitado a este colectivo por el trabajo realizado durante estos cinco lustros en los que "han creado oportunidades, riqueza y empleo en esta ciudad y en su comarca".

Según ha informado la Institución provincial en una nota, en este evento, que lleva por lema '25 años impulsando juntas el presente y el futuro', Carmona ha puesto de relieve que la Diputación de Jaén "ha podido estar presente en una efeméride muy importante para el tejido productivo de la ciudad de Andújar".

De esta forma, desde la Administración provincial "hemos acompañado a este colectivo para hacerles un reconocimiento, poner en valor su esfuerzo, capacidad, trayectoria y diálogo y, sobre todo, felicitarlas por esos 25 años y desearles que para generar más oportunidades, riqueza y empleo puedan seguir otros 25 años más", ha afirmado.