La Diputación de Jaén impulsa la digitalización de las vías verdes del Aceite y de Segura en Google Maps Street View

Presentación del proyecto de digitalización. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

TORREDELCAMPO (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén ha impulsado la digitalización de los caminos naturales Vía Verde del Aceite y del Renacimiento --en su tramo correspondiente a la vía verde de Segura--. El proyecto, realizado junto a la Fundación de Ferrocarriles, ha permitido que estos caminos puedan verse a través de la herramienta Google Maps Street View.

Así lo ha indicado este martes la diputada de Medio Ambiente y Lucha Contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, que ha presentado esta iniciativa junto al alcalde de Torredelcampo, Javier Chica, entre otros.

"Permite que cualquier persona desde cualquier parte del mundo pueda recorrer y descubrir virtualmente estos caminos naturales", ha destacado. Además, ha señalado la importancia de la digitalización de estos antiguos trazados ferroviarios a través de Google Maps Street View para su conservación, promoción turística y accesibilidad, "convirtiéndolos en un recurso más moderno y globalmente más visible".

A través de esta herramienta, ya se puede visualizar en Internet el camino natural Vía Verde del Aceite, en los 55 kilómetros que discurren por territorio jiennense. También se podrá ver el tramo de la Vía Verde de Segura, de más de 27 kilómetros, que forma parte del Camino Natural Vía Verde del Renacimiento, que une las provincias de Jaén y Albacete.

Este proyecto de digitalización forma parte del trabajo de mantenimiento, conservación y dinamización que la Diputación de Jaén lleva a cabo en los caminos naturales vías verdes que gestiona en la provincia --Vía Verde del Aceite, Guadalimar y Segura--. Una labor en la que se han invertido más de 683.000 euros a lo largo de este 2025.

Igualmente, la Administración provincial está impulsando el proyecto Renaturavía, dirigido a la renaturalización del Camino Natural Vía Verde del Aceite. Supondrá una inversión de 3,2 millones de euros, gracias a una subvención de la Fundación Biodiversidad, sufragada en un 85 por ciento por fondos Feder y en un 15 por ciento por la Diputación, el Consorcio de la Vía Verde del Aceite y la Fundación SEO Birdlife.