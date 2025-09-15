La Diputación de Jaén inicia en el colegio María Zambrano las actividades de la Semana Europea de la Movilidad

La Diputación de Jaén comienza en el colegio María Zambrano las actividades de la Semana Europea de la Movilidad. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha iniciado este lunes en el colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) María Zambrano de Jaén las actividades que impulsa en el marco de la Semana Europea de la Movilidad (SEM).

Esta programación se desarrollará este año hasta el próximo 22 de septiembre y está dedicada la movilidad eficiente y accesible, según ha explicado la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda.

En concreto, en el citado centro de la capital jiennense ha arrancado la campaña 'El juego de la serpiente', dirigida a "promocionar formas de movilidad sostenible entre la comunidad educativa, mejorar la seguridad y la calidad de vida entre los escolares".

Cerca de 270 los escolares del CEIP María Zambrano participarán en esta actividad, prevista a lo largo de las dos próximas semanas y que incluirá actividades para incentivar el uso entre escolares, familiares y profesorado de medios sostenibles en sus desplazamientos al centro. Esto es, que realicen el trayecto de ida y vuelta al mismo a pie, en bicicleta o en transporte público.

Esta campaña, en la que colabora la Dirección General de Tráfico, se extenderá también a otros once centros educativos de la provincia a lo largo del actual curso escolar, entre ellos, de los municipios de Fuerte del Rey, Castillo de Locubín, Jabalquinto y Quesada.

Además, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, que alcanza ya su décimo séptima edición, la Diputación jiennnense llevará a cabo distintas propuestas.

"Con ellas se persigue la reducción de los desplazamientos en medios de transporte contaminantes para que se hagan de forma más sostenible y que, de esta forma, nuestras ciudades y pueblos sean más seguros y mejores para vivir", ha explicado Uceda, que ha asistido a este acto junto a la concejala de Participación y Atención Ciudadana de Jaén, María del Carmen Angulo.

De este modo, la Administración provincial colabora en el programa 'Hack the city', que impulsa la Universidad de Jaén para facilitar el préstamo de bicicletas durante el curso académico, e instalará este martes en la plaza de Santa María la exposición 'Caperucita no camina sola', que se trasladará también a otras localidades jiennenses.

A ello se sumarán talleres sobre uso y puesta a punto de bicicletas en Lahiguera, Jaén capital o Jabalquinto y la celebración de talleres de urbanismo sostenible o de una marcha senderista, que tendrá lugar el próximo domingo en el Camino Natural Vía Verde del Aceite, entre otras iniciativas.