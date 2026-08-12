La Diputación de Jaén interviene en las carreteras de Ibros y Canena con una inversión que roza los dos millones

Visita a carreteras de Ibros y Canena - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha invertido cerca de dos millones de euros en la mejora de varias carreteras que discurren por los términos municipales jiennenses de Ibros y Canena.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha visitado junto al alcalde de Ibros, Juan Matías Reyes, las actuaciones de emergencia que se ejecutan en la vía JV-3045, de Ibros a Capones, y la JV-6041, de Canena a la A-301, así como el refuerzo del firme que la Administración provincial lleva a cabo en la carretera JA-4104, que conecta ambos municipios de la comarca de La Loma.

"Son tres carreteras muy importantes para estos dos municipios. Ibros, donde tiene mucha relevancia la agricultura y Canena, donde es muy importante también el tema turístico", ha señalado el diputado provincial, que ha subrayado el objetivo que persigue la Diputación con estas inversiones. "Queremos tener carreteras dignas, comunicaciones seguras y pueblos mejor comunicados, con más progreso y más oportunidades", ha dicho Agea.

Con respecto a las actuaciones de emergencia, en la JV-3045, de Ibros a Capones, se está interviniendo en aproximadamente dos kilómetros, con muros de escollera por esos deslizamientos de taludes producidos por las tormentas del pasado invierno.

Con una inversión de más de 606.000 euros, también se ejecutan cunetas revestidas de hormigón hasta las obras de drenaje transversal cercanas a las zonas dañadas, para facilitar la evacuación del agua cuando se vuelvan a producir fuertes lluvias.

Por otro lado, en la JV-6041, que une Canena con la carretera A-301, la Diputación ha destinado más de 976.000 euros para reparar los daños producidos en la calzada por el tren de borrascas. Esta actuación se encuentra ya al 70 por ciento de su ejecución, y va a permitir reforzar el firme en los primeros siete primeros kilómetros de esta vía.

Por último, José Luis Agea también ha conocido el estado en el que se encuentran las obras que se acometen en la JA-4104, carretera que conecta Ibros con Canena, donde la Diputación de Jaén invierte cerca de 400.000 euros con cargo al Plan de Infraestructuras Viarias Provinciales de 2025.

En esta vía, que presentaba numerosos tramos con el firme agotado estructuralmente, se ha previsto una actuación integral en toda la longitud de la carretera, con el refuerzo del firme y la sustitución de la totalidad de la señalización vertical y la renovación de la señalización horizontal. Este proyecto también contempla la mejora de todos los accesos públicos.

"Una apuesta sin precedentes por las carreteras de esta comarca", ha valorado el diputado de Infraestructuras Municipales, que ha apuntado que en estos momentos se están llevando a cabo obras "en ocho carreteras relacionadas con Lupión, Baeza, Begíjar, Ibros y Canena, con 4,5 millones de euros de inversión, "gracias al esfuerzo de dos administraciones, como son la Diputación Provincial y el Gobierno de España", ha concluido el diputado.