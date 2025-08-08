La Diputación de Jaén licita obras en infraestructuras hidráulicas municipales por valor de cinco millones

Imagen de archivo de una visita a los depósitos municipales de Beas de Segura - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha licitado obras en infraestructuras hidráulicas municipales por valor de cinco millones de euros. De esta forma, se van a acometer actuaciones en 43 municipios de la provincia de Jaén menores de 20.000 habitantes.

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, señala que se trata de "una colaboración que desde la Administración provincial se presta a los ayuntamientos "para la mejora continua de estas infraestructuras y avanzar en la gestión cada vez más eficiente de un recurso limitado como es el agua".

Hidalgo ha detallado que estas obras, financiadas íntegramente por la Diputación, abarcan "desde la mejora en la impermeabilización de depósitos a la recuperación de sondeos, o la instalación de placas solares".

También ha destacado las actuaciones que tienen como eje central la incorporación de elementos tecnológicos de control y de telemando "para poder detectar de manera prácticamente inmediata posibles fugas que se pudieran producir en las redes municipales o incluso operar en remoto con los diferentes equipos del abastecimiento, evitando así que tengan que trasladarse técnicos a las instalaciones".

La cuantía destinada por la Diputación para la ejecución de estas actuaciones oscila entre los 45.000 euros y los 150.000 euros, importes a los que se suma el coste de la redacción de los proyectos y la partida destinada a la coordinación de seguridad y salud. "Nos encargamos absolutamente de todo, es decir, desde la redacción del proyecto a la ejecución de la obra, por lo que los ayuntamientos no tienen que aportar ni un solo euro", ha dicho Hidalgo.

Mediante esta convocatoria de subvenciones, se ha ofrecido a los ayuntamientos la posibilidad de proponer actuaciones como la adecuación y mejora de las infraestructuras de captación de agua municipales; la reparación o acondicionamiento de depósitos municipales e instalaciones de potabilización de titularidad municipal; la adecuación y puesta en marcha de captaciones municipales para usos públicos urbanos; obras de instalación de tratamiento terciario, bombeo y regulación de aguas residuales urbanas para su aprovechamiento; y la instalación de sistemas de telemando y telecontrol de abastecimiento municipal.