La Diputación de Jaén mantiene su apuesta por las escuelas de verano para apoyar a las familias y dinamizar el empleo

Visita a la escuela de verano de Torredelcampo. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

TORREDELCAMPO (JAÉN),

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha destacado la apuesta de esta administración por las escuelas de verano, con las que se apoya a las familias y se dinamiza el empleo en la provincia.

Así lo ha indicado este jueves durante su visita a la que se desarrolla en Torredelcampo, una de las 86 que este año van a atender a más de 7.800 menores en la mayoría de los municipios jiennenses menores de 20.000 habitantes.

Junto al alcalde torrecampeño, Javier Chica, y la vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha estado en el CEIP San Isidoro, donde se está prestando este servicio.

Cerca de 150 niños y niñas se benefician, desde finales de junio y durante todo el mes de julio, de esta alternativa educativa y de ocio que se ofrece a los menores durante las vacaciones estivales y que, a la vez, facilita a las familias la conciliación de la vida personal y laboral.

"Responde a las demandas de conciliación de los padres y de las madres, además de que ofrece una alternativa de ocio y educativa a los jóvenes, a los niños y a las niñas y por supuesto es un recurso más para la creación de empleo en nuestra tierra, especialmente entre nuestros jóvenes y las mujeres mayores de 45 años", ha dicho Latorre sobre esta iniciativa, para cuya prestación se han contratado a unas 350 personas en toda la provincia.

Al hilo, ha señalado que la Diputación jiennense colabora un año más con casi la totalidad de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que han solicitado contar con escuela de verano en su localidad.

De esta forma, demuestra "estar siempre respondiendo a las demandas de todos los municipios", en este caso a un tema tan necesario como "la conciliación, las necesidades de los padres y de las madres que trabajan y que sus hijos tienen que estar bien atendidos en esta escuela de verano durante la época estival".

"Damos a estos menores la posibilidad de que sigan disfrutando del verano desde el punto de vista educativo y también desde el ocio y, por supuesto, pensando por y para el empleo de la provincia de Jaén, ya que para prestar este servicio contratamos jóvenes y pensamos especialmente en el empleo femenino, que es tan importante", ha declarado.

Por su parte, el alcalde de Torredelcampo ha valorado esta actividad, en la que el Ayuntamiento ya tiene "bastante experiencia" y que cada año prepara "con muchísimo cariño". Ha apuntado, igualmente, que "la agradecen mucho los padres, sobre todo por la conciliación laboral y familiar" y también porque los menores "requieren de cierta actividad lúdico-recreativa".

"Estamos hablando de alrededor de casi 150 niños y niñas, también menores con necesidades educativas especiales y que han tenido un tratamiento especial con un refuerzo especial de profesorado", ha afirmado Chica, quien ha valorado que, por cuestiones como ésta, "la escuela de verano de Torredelcampo es una escuela sensible, que piensa en todos los niños y niñas".

Además, para su puesta en marcha, ha resaltado "el magnífico trabajo que hace la concejala de Educación, Rocío Moral, para que, en coordinación con todas las profesoras y profesores de esta escuela de verano, transcurra todo con total normalidad".

En este capítulo de agradecimientos también ha incluido al CEIP San Isidoro por ceder sus instalaciones y "a todos los trabajadores municipales, por su aportación y participación y velar que estos niños y niñas estén completamente seguros".

Finalmente, el alcalde ha elogiado "el respaldo que todos los municipios de menos de 20.000 habitantes" encuentran "en la Diputación Provincial de Jaén". "Animamos a que, como siempre, siga sin fallar a los ayuntamientos y continúe poniendo en marcha y facilitando recursos, sobre todo económicos y materiales humanos, para que se pueda llevar a cabo esta actividad de la que al fin y al cabo se beneficia a toda la ciudadanía", ha concluido.