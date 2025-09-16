La Diputación de Jaén mejorará el abastecimiento de agua en Vilches con 108.000 euros en sus cuatro depósitos

Presentación del proyecto de mejora de infraestructuras hidráulicas en Vilches. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

VILCHES (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén mejorará el abastecimiento de agua en Vilches mediante la actuación en sus cuatro depósitos, donde invertirá un total de 108.000 euros.

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, ha presentado este martes, junto al alcalde, Adrián Sánchez, este proyecto de mejora de infraestructuras hidráulicas en esta localidad de El Condado.

La Administración provincial aportará 108.000 euros en la ejecución de estos trabajos, que afectarán principalmente a los cuatro depósitos existentes en esta localidad: Guadalén, el depósito de la piscina, el intermedio y el de Los Castaños.

Esta intervención se enmarca en el plan que está desarrollando la Diputación para optimizar las infraestructuras hidráulicas en municipios jiennenses menores de 20.000 habitantes, dotado con cinco millones de euros.

Ya se "ha comenzado a trabajar para la ejecución de los proyectos en los municipios a los que se han concedido estas ayudas", según ha epxlicado Hidalgo, quien ha precisado que, "actualmente, estas obras están en fase de licitación".

"La Diputación se ocupa absolutamente de todo, desde la redacción del proyecto hasta la licitación y la ejecución de las obras, el ayuntamiento no tiene que preocuparse por nada ni aportar un solo euro", ha destacado el responsable de Servicios Municipales.

La actuación en Vilches "básicamente va a consistir en la mejora de los cuatro depósitos existentes". En concreto, se van a instalar sistemas de detección de acceso, analizadores de cloro, valvulería motorizada, paneles fotovoltaicos y se integrarán elementos de telemando y telecontrol, que "permitirán conocer en cada momento la situación del abastecimiento e incluso operar con los diferentes equipos sin tener que desplazarse a estos depósitos".