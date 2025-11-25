La Diputación de Jaén mejorará la carretera entre Porcuna y Arjonilla con una inversión de 1,4 millones de euros

PORCUNA (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén mejorará la carretera JA-4401, que comunica Porcuna y Arjonilla. La intervención permitirá mejorar el firme, el drenaje y la señalización de esta vía de 12,4 kilómetros con una inversión superior a los 1,4 millones de euros.

Así lo ha indicado este martes el vicepresidente primero y diputado de Relaciones Instituciones, Juan Latorre, quien ha presentado el proyecto en un acto que también han contado con los alcaldes de ambos municipios, Miguel Moreno y Luis Miguel Carmona.

Esta actuación forma parte de la "importante inversión" que está llevando a cabo la Diputación en la red viaria provincial de su titularidad. "Va a realizar la mayor apuesta inversora de la historia en arreglo de carreteras, concretamente, 46 millones de euros en dos años, lo que va a suponer prácticamente el arreglo del 25 por ciento de las carreteras principales de la Diputación", ha destacado Latorre.

Al respecto, ha apuntado que esta inversión contribuye a la mejora de las comunicaciones viarias entre los distintos municipios, "supone también invertir en oportunidades y en riqueza" y, sobre todo, "apostar por un progreso en el que los pueblos pequeños no se queden atrás".

"Desde la Diputación queremos pueblos vivos, pueblos que estén en continuo movimiento y, por eso, estamos realizando este importante esfuerzo", ha asegurado el vicepresidente primero.

Por ello, ha pedido también "a otras administraciones, como la Junta de Andalucía, que apueste por una mayor ejecución de inversiones y que arregle carreteras que son de su titularidad". Como ejemplo, ha aludido a la A-306, que une Jaén a través de Torredonjimeno y El Carpio con Córdoba; y la A-311 Jaén-Fuerte del Rey-Andújar, "vías de comunicación importantísimas" para la comarca de la Campiña y el conjunto de la provincia.

Con respecto a la JA-4401, ha explicado que la actuación prevista por la Diputación, pendiente de licitar, supondrá el arreglo integral de esta carretera en toda su longitud, mediante el refuerzo del firme, así como la adecuación de la rasante en algunos tramos para que el trazado gane en seguridad viaria.

La incluirá, además, la construcción de nueva cuneta triangular revestida de hormigón para mejorar el drenaje longitudinal y se procederá a la renovación de toda la señalización vertical y horizontal, así como de los hitos kilométricos.

También se realizará un nuevo balizamiento mediante la colocación de nuevos captafaros retrorreflectantes de doble cara en bordes de calzada y se repondrán los mismos en todos los tramos de barrera metálica de seguridad. Por último, se acondicionarán los accesos públicos existentes en cuanto a señalización y pavimentación.