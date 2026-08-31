La Diputación de Jaén modernizará la climatización de los edificios de servicios avanzados de Geolit

Archivo - La diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

JAÉN 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén va a modernizar la climatización de los dos edificios del Centro Tecnológico de Servicios Avanzados (CTSA 1 y 2) ubicados en el Parque Científico y Tecnológico Geolit, en Mengíbar.

La diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, ha explicado que la instalación de los nuevos equipos, mediante bombas de calor, mejorará el confort, la eficiencia energética y la calidad de estas instalaciones que albergan a unas 40 empresas y entidades.

"La mejora de las infraestructuras de Geolit es una prioridad para la Diputación porque queremos ofrecer a las empresas un entorno cada vez más competitivo, moderno y sostenible", ha afirmado este lunes en una nota.

Esta inversión, según ha apuntado, "permitirá renovar un servicio esencial como es la climatización, mejorando el confort de quienes trabajan diariamente en estos edificios y reforzando el atractivo de Geolit como espacio de referencia para la innovación y el desarrollo empresarial en la provincia de Jaén".

"La incorporación de un nuevo sistema de climatización supone una apuesta decidida por la eficiencia energética y la sostenibilidad, en línea con la estrategia de la Diputación de avanzar hacia unas infraestructuras públicas más eficientes y respetuosas con el medio ambiente", ha añadido Martínez.

Esta actuación supondrá una inversión de más de 537.000 euros y permitirá modernizar uno de los servicios esenciales para las empresas y los más de 400 profesionales que desarrollan su actividad en estas instalaciones.

"Los edificios CTSA 1 y CTSA 2 albergan numerosas empresas, entidades y proyectos vinculados a la innovación, la tecnología y el emprendimiento, por lo que disponer de unas instalaciones modernas y eficientes resulta fundamental para garantizar unas condiciones óptimas de trabajo durante todo el año", ha comentado.

En este sentido, ha incidido en que la renovación del sistema de climatización "contribuirá a mejorar el confort térmico de trabajadores y visitantes, incrementará la fiabilidad de las instalaciones y favorecerá un funcionamiento más eficiente de ambos edificios".

Esta inversión se enmarca en la apuesta de la Diputación de Jaén para consolidar Geolit como un espacio de referencia para la innovación y el desarrollo empresarial. En 2018, la Administración provincial asumió la gestión y dinamización del parque tras adquirir la participación mayoritaria de la sociedad gestora y, en junio de 2024, reforzó ese compromiso con la adquisición de los edificios CTSA 1 y CTSA 2.

"La mejora de estas instalaciones supone un nuevo avance en la modernización de las infraestructuras del parque y en la prestación de servicios de calidad a las empresas que desarrollan su actividad en él, pero también para ser más atractivos para aquellas empresas o emprendedores que quieran venir a trabajar a este espacio productivo que se ha consolidado ya como referente en la provincia de Jaén", ha concluido.