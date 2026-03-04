La Diputación de Jaén muestra su preocupación y apoyo a los ganaderos trashumantes afectados por el reciente temporal

Javier Perales (c), junto a ganaderos trashumantes de la Sierra de Segura. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ARQUILLOS (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén ha mostrado este miércoles su preocupación y apoyo a los ganaderos trashumantes que se han visto afectados por el reciente tren de borrascas.

Así lo ha indicado el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, que se ha desplazado hasta el área recreativa de las Peralejas, en la población de El Porrosillo, en Arquillos, para conocer de primera mano las consecuencias que el temporal ha provocado en el sector ganadero.

Perales ha explicado que estos pastores de la Sierra de Segura, "como todos los inviernos, bajan con su ganado realizando la tradicional trashumancia desde la zona alta de Santiago-Pontones hasta los pastos más verdes de El Condado".

"Una explotación ganadera que ha llegado a perder más del 30 por ciento de los corderos que habían nacido, por lo que afrontan una situación muy dura, que pone en riesgo el trabajo y el esfuerzo de los ganaderos durante todo un año", ha afirmado.

"Desde la Diputación de Jaén vamos a estar siempre a su lado, como venimos haciendo todos los años con ayudas, tanto para respaldar la trashumancia, como para impulsar inversiones en sus explotaciones, mejorando las infraestructuras y garantizando así el futuro del sector", ha asegurado.

En el marco de esta visita, el responsable de Agricultura y Ganadería ha exigido a la Junta de Andalucía "que pongan en marcha cuanto antes las ayudas porque no hay tiempo que perder".

"Nuestros ganaderos necesitan respuestas rápidas para poder superar esta situación tan difícil y seguir manteniendo viva una tradición que forma parte de nuestra identidad pero, sobre todo, porque ellos deben de subsistir y tener garantizado su ingreso a través de este trabajo que realizan todos y cada uno de los días del año", ha subrayado.

Por otra parte, ha recordado que hace unos días se entregaban las resoluciones de la convocatoria de ayudas de la Diputación correspondiente a 2025 a más de un centenar de ganaderos y ganaderas de la provincia de Jaén que suman más de 317.000 euros.

Desde 2012, la Administración provincial ha destinado más de 3,4 millones de euros a esta línea de subvenciones que, en su mayoría, tiene como beneficiarios a ganaderos trashumantes.

También recientemente se ha puesto en marcha la Escuela de Pastores dirigida a favorecer el relevo generacional en la ganadería y se está trabajando en el diseño de un proyecto integral de turismo basado en la trashumancia.

Estas dos últimas iniciativas han sido impulsadas a través del Centro de Innovación Territorial de la comarca de Segura, ubicado en Beas de Segura y promovido por la Diputación con financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España.