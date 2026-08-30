La Diputación de Jaén organiza La Noche del Comercio de Villacarrillo

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, en La Noche del Comercio de Villacarrillo, un evento organizado por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Villacarrillo (ACEV). - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha participado en La Noche del Comercio de Villacarrillo, un evento organizado por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Villacarrillo (ACEV) que ha contado con el apoyo económico de la Diputación a través de un convenio anual para la dinamización del tejido productivo de esta zona. Con este acuerdo entre la Administración provincial y ACEV, como resalta Carmona, "hemos conseguido aunar esfuerzos para alcanzar un objetivo común,que no es otro que favorecer el desarrollo social, económico, empresarial y el tejido productivo de esta comarca y de esta localidad".

De esta entente ha surgido "una muy buena iniciativa", como ha calificado el diputado a La Noche del Comercio de Villacarrillo, que se ha impulsado para fomentar y poner en valor a las empresas de esta localidad.

Para ello, según ha informado la Diputación en una nota, en el Paseo de Santo Cristo se han distribuido estands de comerciantes y empresarios villacarrillenses en los que han mostrado sus mejores productos y servicios. Paralelamente, se han desarrollado actividades pensadas para los más pequeños, se ha dispuesto una barra y también se han celebrado actuaciones musicales en una verbena en la que han tomado parte el grupo Callejuela Nazarí y DJ Fleki.

Luis Miguel Carmona se ha felicitado por el éxito de esta propuesta, que "ha sido muy lúdica, una actividad de fiesta donde ha habido actuaciones musicales por parte de diferentes grupos para dinamizar también que todas las personas puedan participar no solo para conocer lo que allí se está exponiendo, sino también para lógicamente comprar y pasar un día agradable de la mano de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Villacarrillo".

Por todo ello, el diputado de Empleo y Empresa se ha mostrado "muy contento y orgulloso de la oportunidad de poder participar desde la Diputación Provincial de Jaén en este evento" y ha dado la "enhorabuena a ACEV porque es la primera vez en la historia que se consigue que una asociación empresarial de Villacarrillo firme un convenio de este tipo con la Diputación para poner en valor todas aquellas iniciativas que crean que son importantes para que lógicamente se generen oportunidades, empleo y riqueza en este municipio".