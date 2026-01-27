Diputación de Jaén participa en Croacia en el lanzamiento de un proyecto de participación juvenil enmarcado en Erasmus+

La diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz (1i), en el lanzamiento del proyecto Greenovote. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Igualdad y Juventud de la Diputación de Jaén, María Dolores Ruiz, ha participado en el lanzamiento del proyecto Greenovote, orientado a la participación juvenil y la transición ecológica que está cofinanciada por el programa Erasmus+.

El municipio de Dugopolje, en Croacia, ha acogido la puesta en marcha de este proyecto en el que colaboran organizaciones de España, Croacia. Serbia y Eslovenia, según ha informado este martes la Diputación jiennense.

La iniciativa tiene como objetivo general empoderar a los jóvenes como agentes de cambio local, capaces de proponer soluciones innovadoras y sostenibles para afrontar los retos medioambientales y económicos de sus municipios.

"Vamos a jugar con la gamificación y con las nuevas tecnologías, implementando diversas herramientas para que la juventud de nuestra provincia pueda proponerlas en los entornos rurales", ha explicado Ruiz.

Se trata, según ha añadido, de que los jóvenes de la provincia "sean más europeos, piensen de manera más europea y conozcan las estrategias que se están llevando a cabo en diversos países de Europa, de tal forma que puedan aplicarlas en sus municipios".

"Para ello, contamos con nuestra red de personal técnico de juventud, que dispondrá de un kit digital que hemos preparado para que nuestros jóvenes puedan emprender, apuesten y tengan más oportunidades para quedarse en el mundo rural, desarrollando sus carreras laborales y profesionales en sus municipios", ha afirmado.

A través de este proyecto, se abordarán aspectos como la economía circular y la sostenibilidad; se mapearán los desafíos locales, de tal forma que la población joven identifique los retos críticos en sus entornos y proponga soluciones verdes; y se fomentará el emprendimiento verde.

"Estamos muy contentos, puesto que es un proyecto de gran calado que va a venir muy bien a los jóvenes de nuestra provincia. Por eso, desde la Diputación seguiremos trabajando con diversos proyectos europeos para que la juventud de Jaén nunca se quede atrás", ha concluido la responsable de Igualdad y Juventud.