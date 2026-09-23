La Diputación de Jaén presenta al Consejo de Igualdad la programación del 25N y anuncia grupos de reflexión comarcales

El Consejo de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses ha celebrado este miércoles por la tarde una sesión ordinaria de su asamblea en la que, entre otros asuntos, se ha presentado el programa de actividades que la Diputación de Jaén desarrollará con motivo del próximo 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y se ha anunciado la puesta en marcha de grupos de reflexión que se desarrollarán por las distintas comarcas de la provincia entre octubre y febrero.

La vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, y la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, han participado en esta reunión, que ha contado con la asistencia presencial y telemática de buena parte de las cerca de 70 asociaciones de mujeres de la provincia que integran este órgano impulsado por la Administración provincial.

Durante el encuentro, Ruiz ha destacado el compromiso de la Diputación con la información y formación de las mujeres que participan en distintos ámbitos relacionados con la igualdad y la lucha contra la violencia de género. "Desde la Diputación queremos informar y formar a las mujeres que participan en distintos ámbitos en materia de igualdad y contra la violencia de género. En esta sesión hemos abordado, entre otros asuntos, el borrador de la programación que estamos preparando con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", ha señalado Ruiz.

La diputada provincial ha subrayado, además, que la participación de las asociaciones será fundamental a la hora de definir esta programación. "Queremos que las asociaciones nos trasladen sus propuestas y aportaciones, de manera que las actividades respondan a las necesidades y características de cada uno de los municipios de nuestra provincia", ha indicado.

Otro de los asuntos tratados en la sesión ha sido la puesta en marcha de grupos de reflexión que se desarrollarán por las distintas comarcas de la provincia entre octubre y febrero, en colaboración con las asociaciones de mujeres.

Según ha avanzado Ruiz, "vamos a organizar reuniones comarcales en las que se abordarán diferentes cuestiones de interés para las mujeres y que nos permitan seguir avanzando en materia de igualdad". Estos encuentros pretenden generar espacios de participación, intercambio de experiencias y reflexión conjunta sobre las necesidades y retos que afrontan las mujeres en los distintos territorios de la provincia.

"En definitiva, a través de estas sesiones del Consejo de Igualdad mantenemos informadas a las asociaciones y favorecemos que sean partícipes de las acciones que impulsamos desde la Diputación. Queremos que conozcan las actividades que desarrollamos y, sobre todo, que puedan aportar sus ideas, propuestas e inquietudes", ha concluido la diputada provincial.

A la finalización de la asamblea del Consejo de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses ha tenido lugar en el Aula de Cultura del Palacio Provincial la ponencia 'Trata con fines de explotación sexual: detección, intervención y acompañamiento', a cargo de Alicia Rodríguez García, graduada en Trabajo Social y máster en Igualdad de Género. Esta charla se enmarca en la celebración del Día Internacional contra la explotación y trata de mujeres y niños, que se conmemora este 23 de septiembre.