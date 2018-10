La Diputación de Jaén reconoce a 43 establecimientos hoteleros con más de cuatro décadas de historia

Publicado 28/10/2018 17:25:24 CET

JAÉN, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén ha organizado un homenaje a los establecimientos hoteleros de la provincia jiennense que tienen a sus espaldas más de cuatro décadas de historia, con motivo de los 40 años de ayuntamientos y diputaciones democráticas.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha participado en este acto presidido por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en el que se ha distinguido a 43 alojamientos de 23 municipios.

Con este homenaje, enmarcado en la celebración de 'Tierra Adentro' 2018, "se quiere reconocer la trayectoria de empresarios que fueron pioneros en nuestra tierra en el marco de una conmemoración, la de los 40 años de ayuntamientos democráticos, con la que se quiere poner en valor el papel fundamental que han jugado los consistorios en la transformación y desarrollo de la provincia", ha apuntado en un comunicado Reyes, que ha entregado estos reconocimientos junto a Susana Díaz y el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, en un acto en el que también ha estado presente el consejero de Fomento y Vivienda del Gobierno andaluz, Felipe López, y el vicepresidente segundo y diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, entre otras autoridades.

En su intervención, Reyes ha valorado la trayectoria de los alojamientos este domingo reconocidos, que "dijisteis hace 40 años que Jaén no era una provincia de paso y que ahora ha conseguido, gracias al esfuerzo que habéis hecho, convertirse en una provincia de destino".

Asimismo, el presidente de la Administración provincial ha puesto de relieve el papel que juegan los alojamientos turísticos de la provincia en la positiva valoración y consolidación de Jaén como destino turístico, así como en el crecimiento que ha experimentado el sector.

"Los datos turísticos que estamos conociendo confirman que estamos en datos similares al momento anterior a la crisis económica y que este año estaremos muy próximos al millón de pernoctaciones y a casi dos pernoctaciones de media", algo para lo que "es fundamental el esfuerzo que habéis realizado los empresarios", ha apuntado Reyes, que ha destacado la "buena valoración" que hacen los turistas de la provincia, "pero de forma especial del trato casi familiar que les dais en vuestros establecimientos".

Asimismo, el presidente de la Corporación provincial ha apostado por "continuar trabajando conjuntamente desde las distintas administraciones y del sector turístico para poner en valor nuevos productos, continuar en la senda de crecimiento y hacer frente a la competencia del mercado".

"Sin vosotros el turismo no tendría sentido, las administraciones no tenemos hoteles ni restaurantes, por lo que tenemos que ir de la mano a la hora de promocionar territorios y vamos a seguir haciéndolo, porque hablar de turismo en la provincia no es hablar de economía ficción, sino de una agradable realidad que suma a nuestra economía y al empleo", ha precisado.

En este sentido, desde la Diputación de Jaén "no se va a bajar la guardia, pero no se podría hacer si no es de la mano de la Junta de Andalucía, ni se podría ir a eventos como World Travel Market o la ITB de Berlín, ni realizar campañas de promoción como la del oleoturismo", ha apostillado el presidente de la Corporación provincial.

En esta misma línea, la presidenta de la Junta de Andalucía ha remarcado el trabajo conjunto de la Diputación jiennense, el Gobierno andaluz y los ayuntamientos en la promoción de la provincia, "que se ha convertido en destino de referencia gracias a la riqueza que posee", con cuatro parques naturales, dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, el oleoturismo, la Ruta de los Castillos y las Batallas o la apuesta que estamos haciendo por los íberos, y "todo eso ha hecho posible el sobreponerse a la estacionalidad del turismo, hacerlo extensivo a todo el territorio y aprovechar cada una de las oportunidades que se nos ofrece".

Díaz ha subrayado la relevancia del sector hostelero en el crecimiento turístico de la provincia de Jaén y de Andalucía y ha agradecido a los alojamientos su labor. "Si no se dispone de alojamientos y de un sector de la hostelería del primer nivel que responda a una demanda y oferta de calidad, no sería posible que hoy se estuviera hablando de las cifras turísticas que se aportan hoy en día ni el número de visitantes con el que se puede contar".

De hecho "este 2018 se vuelve a cerrar un año en materia turística importante, se vuelve a tener un incremento de en torno al cinco por ciento y se consolidará uno de los sectores económicos más importantes para nuestra tierra".

Por su parte, el director del Hotel Europa, Pedro Antonio García, que ha intervenido en este acto en representación de los alojamientos homenajeados, ha hecho hincapié en el esfuerzo de los establecimientos jiennenses, que durante estos 40 años, "se ha seguido trabajando con esfuerzo e ilusión". García se ha referido a los impulsores de estos alojamientos "como héroes y heroínas" y ha destacado la importancia de los mismos para el sector. "Somos muy importantes y necesarios para esta provincia y somos lo que somos gracias a los que están hoy aquí", ha agregado.

En concreto, en este acto se ha reconocido al Hotel Zacatín, de Alcalá la Real; al Hotel del Val (Andújar); Hotel Zodíaco (Bailén); Hotel Cuatro Caminos (Bailén); Balneario de San Andrés (Canena); Hotel Condestable Iranzo, Hotel Xauen y Hotel Europa (Jaén); Hotel La Perciz, Hotel Orellana Perdiz y Hotel Gran Parada (La Carolina); Hotel Sierra de Cazorla y Hotel Finca Mercedes (La Iruela); Hotel Victoria, Hotel Baviera, Hotel Aníbal y Hotel Cervantes (Linares); Hotel Oasis (Los Cárcheles); Gran Hotel (Marmolejo); Hotel Mesón Despeñaperros (Santa Elena); Hotel Cruz (Siles); Hotel Torretaf (Torredelcampo); Hotel Twist y Hotel Vista Alegre (Torredonjimeno); Hotel Torres, Hotel Los Chiles, Hotel Plaza y Hotel La Moraleda (Villanueva del Arzobispo); Hotel Sierra Andújar y Hotel Losagasanti (Andújar); Hotel Juanito (Baeza); Hotel Salvador (Bailén); Parador de Cazorla y Hotel Guadalquivir (Cazorla); Parador Castillo Santa Catalina (Jaén); Hotel Sierra de Segura (Puente de Génave); Hotel Casa Paco (La Puerta de Segura); Hotel Mirasierra y Hotel La Golondrina (Santiago-Pontones); Parador de Úbeda y Hotel La Paz (Úbeda); Hotel Casa Marchena (Vilches); Hotel Sierra Las Villas (Villacarrillo).

Tras la celebración de este homenaje, el presidente de la Diputación de Jaén y la presidenta del Gobierno andaluz han realizado un recorrido por 'Tierra Adentro', que cierra este domingo sus puertas.