La Diputación de Jaén resalta que es "la más inversora en gasto por habitante y en obra pública de las andaluzas"

Pleno ordinario de la Diputación de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Jaén ha aprobado este martes la cuenta general de esta administración, que pone de manifiesto que "es la más inversora en gasto por habitante y en obra pública de las diputaciones andaluzas".

Así lo ha indicado la vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, en esta sesión, la primera ordinaria después de las vacaciones estivales.

"La parte más importante de la cuenta general es la liquidación, de la que se desprende que hemos tenido capacidad de dar respuesta tanto a los compromisos adquiridos con los ayuntamientos como también con el pago puntual a proveedores y a empresas", ha explicado.

En esta línea, Parra ha incidido en que, en la comparativa que establece el Ministerio de Hacienda de los datos de las diputaciones andaluzas, la de Jaén está "a la cabeza en gasto por habitante": 663 euros por habitante frente a una media de Andalucía de 366.

La Diputación de Jaén también es, atendiendo a esta clasificación, "la primera en inversión en obra pública". "Hablamos de 129 euros frente a una media andaluza de 87", ha apostillado la vicepresidenta primera.

Otros indicadores económicos que ha resaltado han sido los relativos a promoción y protección social, que la "sitúan a la cabeza en Andalucía", con "191 euros por habitante frente a una media de 112 euros". "Igualmente, destacamos sobre el resto de diputaciones en materia de actividades de carácter económico, ya que estamos en un gasto de 146 euros por habitante frente a una media de 51", ha añadido.

También ha puesto el foco sobre la ejecución del presupuesto: "En 2025, se ejecutaron 414 millones de euros, 93 millones más que el año anterior, y se ejecutó el 111 por ciento del presupuesto inicial, porque luego siempre hacemos un presupuesto complementario", ha señalado Parra.

Todo esto significa, según ha valorado, que la Diputación de Jaén, "como viene diciendo el Consejo Económico Social, es una administración saneada, gestionada eficientemente", lo que "permite, una vez que ya se ha ejecutado el presupuesto, seguir apostando por los municipios y poder dedicarles el ahorro y el remanente".

PARTIDAS PARA AYUNTAMIENTOS

De esto se deriva que en esta sesión se haya podido "traer distintas partidas para seguir incidiendo en los ayuntamientos". Así, y entre otras intervenciones aprobadas, ha aludido a los 480.000 euros que se van a destinar al Ayuntamiento de Sabiote "para llevar a cabo distintas actuaciones que van enmarcadas dentro del casco histórico, que corresponden también a la conservación y al mantenimiento del castillo".

Para el Ayuntamiento de Villardompardo se han aprobado hoy 50.000 euros para la conservación de su castillo y de la muralla norte. Cantidad similar a la que recibirá el de Lahiguera, en este caso "para recuperar un espacio degradado y convertirlo en aparcamiento y también en un equipamiento infantil".

Junto a estas actuaciones, que se desarrollarán con carácter de emergencia, en esta sesión se ha dado luz verde a una intervención para conectar la pedanía de El Donadío (Úbeda) a la nueva conexión entre el sistema en alta de La Loma y Sierra Mágina que se va a ejecutar en el marco del Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas en el que colaboran la Diputación y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

"Vamos a hacer una tubería específica para El Donadío porque tienen graves problemas de cal, se quedan sin agua y por eso la fórmula para solucionar este problema va a ser invertir 630.000 euros para llevar a cabo esta actuación", ha detallado.

APOYO SOCIAL

Por otro lado, se han aprobado dos partidas de carácter social. Una va dirigida a Cruz Roja, por un montante de 45.000 euros, "para realizar un plan de empleo para personas que tienen especiales dificultades a la hora de acceder al mercado laboral".

La otra beneficiará a la Asociación de Enfermos y Familiares de Alzhéimer de Cazorla, "para que puedan contar con un transporte adaptado". Para adquirir este vehículo, que tiene un coste de 47.000 euros, la Diputación aportará "30.000 euros y el resto lo pondrán los ayuntamientos que quieran participar porque tienen personas afectadas en esos municipios".

Finalmente, en este pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre se ha producido la renuncia de dos diputados del Partido Popular: Bonoso Luis Sánchez y Santiago Jesús Iruela.