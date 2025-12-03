Diputación de Jaén señala "reducción real en la demanda" de Feduca y trabaja en alternativas de programación infantil

Archivo - Imagen de archivo de Feduca 2019. - FERIAS JAÉN - Archivo

JAÉN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha señalado que la Feria Interactiva, Didáctica y del Ocio, Feduca, registró en sus últimas ediciones una "reducción real en la demanda", al tiempo que ha indicado que trabaja "en alternativas de programación infantil y familiar".

A través de un comunicado, la Administración provincial ha salido al paso de las declaraciones del diputado del PP Antonio Losa, quien ha reclamado que se recupere esta cita, que se celebraba en época navideña en Ifeja hasta el año 2019.

"La Diputación Provincial, a través de Ferias Jaén, mantiene su compromiso con el impulso de actividades educativas, culturales y de ocio dirigidas a la infancia y la juventud. Cada proyecto se analiza con criterios de utilidad pública, eficiencia y sostenibilidad económica", ha manifestado.

Ha precisado, además, que "la suspensión temporal de Feduca respondió a criterios organizativos, económicos y sanitarios, explicados públicamente en su momento".

De ahí que rechace "la afirmación de que fuese una decisión adoptada de tapadillo", pues formó parte de la programación anual de Ifeja, que se aprueba en Consejo de Administración, que cuenta, además, con representación del grupo 'popular' en la Diputación de Jaén".

La Diputación ha explicado que, entre 2015 y 2019 --última edición celebrada-- la participación escolar experimentó un descenso significativo, pasando de 7.170 alumnos en 2015 a 5.649 en 2019".

"Esta tendencia evidenció una reducción real en la demanda por parte de centros educativos y familias, aspecto clave para evaluar la continuidad del modelo", ha añadido.

Paralelamente, la amplia y creciente oferta de actividades lúdicas, festivas y culturales en ciudades y municipios de la provincia y en territorios cercanos "restó afluencia a Feduca, que dejó de ser una propuesta singular dentro del panorama navideño".

"En la actualidad, se está trabajando en alternativas de programación infantil y familiar, valorando nuevas propuestas más adaptadas a la demanda y al contexto actual", ha apuntado la Diputación, desde la que se ha incidido en que "la programación cultural y educativa debe ajustarse a criterios de eficiencia presupuestaria y equilibrio territorial".

Finalmente, la Administración provincial ha asegurado que se continuará trabajando junto a ayuntamientos, ampas, centros educativos y entidades sociales "para ofrecer opciones variadas y de calidad, adaptadas a las necesidades de las familias jiennenses".