CHILLUÉVAR (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén trabaja en la mejora de la eficiencia del sistema de abastecimiento de agua de Chilluévar a través de obras en distintas infraestructuras hidráulicas de la localidad.

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, ha visitado estas actuaciones junto a la alcaldesa de este municipio de la comarca de la Sierra de Cazorla, Mairena Martínez.

"Forman parte del paquete de cinco millones de euros que la Administración provincial ha puesto a disposición de los ayuntamientos jiennenses para la ejecución de obras destinadas a mejorar los sistemas municipales de abastecimiento de agua", ha explicado este jueves en una nota Hidalgo.

Ha detallado que la Diputación asume de forma integral la gestión de estas intervenciones, "desde la licitación y redacción del proyecto hasta la ejecución y finalización de las obras, con objeto de facilitar a los ayuntamientos la puesta en marcha de unas intervenciones necesarias para mejorar sus infraestructuras hidráulicas".

En total, cerca de medio centenar de municipios jiennenses han optado a estas ayudas que concede la Diputación para financiar proyectos de adecuación de infraestructuras de captación de agua, intervenciones para la reparación de conducciones, el acondicionamiento de estaciones de bombeo municipales y de depósitos, o la implantación de sistemas de telemando y telecontrol, entre otros.

En el caso de Chilluévar, la Administración provincial realiza una inversión de 145.000 euros en esta actuación que "va a permitir mejorar distintas infraestructuras del sistema de abastecimiento".

Los trabajos consisten en la adecuación del sondeo de Vílchitez y en la mejora de los diferentes depósitos municipales, entre los que se encuentran los ubicados en el campo de fútbol municipal o en las instalaciones del Noguero y Cañamares.

A estas actuaciones, se sumará la integración de equipos de telemando y telecontrol. "Van a permitir conocer en remoto el estado del abastecimiento y actuar directamente sobre los equipos cuando sea necesario, evitando desplazamientos innecesarios y mejorando así la eficiencia en la gestión del servicio", ha comentado el diputado provincial.

Por su parte, la alcaldesa de Chilluévar ha agradecido el respaldo de la Diputación de Jaén en la mejora de las infraestructuras hidráulicas del municipio.

"La Administración provincial está siempre al lado de los ayuntamientos, tendiéndonos la mano en un asunto tan importante como es el abastecimiento de agua", ha valorado Martínez, no sin destacar que "este tipo de actuaciones son fundamentales para garantizar un servicio más eficiente y seguro para los vecinos y más en esta época estival".