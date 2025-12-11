Diputación de Jaén, UJA y Fundación Estrategias dotarán de agenda urbana a municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes

Firma del convenio del programa RAÍZ Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén, la Universidad de Jaén (UJA) y la Fundación Estrategias trabajarán conjuntamente para dotar de agenda urbana a once municipios de la provincia que tienen entre 5.000 y 20.000 habitantes y que carecen de este instrumento de planificación estratégica.

El presidente de la Administración provincial y de la Fundación Estrategias, Francisco Reyes, y el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, junto a la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, han firmado este jueves un convenio de colaboración para poner en marcha el programa mediante el que se realizarán estas agendas. Se denominará RAÍZ Jaén (Red de Agendas Integradas Generación Z Jaén).

"Este acuerdo permite facilitar la creación, el desarrollo y la actualización de las agendas urbanas municipales en localidades de Jaén con población de entre 5.000 y 20.000 habitantes que no cuentan con las mismas, y hacerlo con la implicación y con la participación de jóvenes universitarios", ha afirmado Reyes.

Ha señalado la importancia de este programa para que tengan una planificación estratégica de cara a la ejecución y el diseño de proyectos en sus respectivos municipios a la vez que se aprovecha el talento y la formación de los jóvenes en este proceso de planificación.

En concreto, el programa RAÍZ-Jaén --que nace en el marco de la Alianza Europea Neolaia que coordina la UJA y en la que participa la Diputación-- se desarrollará en once localidades que suman más de 84.000 habitantes: Arjona, Cazorla, La Guardia de Jaén, Huelma, Jódar, Marmolejo, Mengíbar, Porcuna, Torreperogil, Torredelcampo y Los Villares.

La Diputación coordinará, proporcionará los medios técnicos y materiales para la ejecución de RAÍZ Jaén y será la encargada de sufragar íntegramente la materialización de este programa, a lo que se destinarán más de 46.000 euros.

La Universidad de Jaén coordinará la formación y el seguimiento académico de los once jóvenes estudiantes que llevarán a cabo, a través de la realización de prácticas universitarias extracurriculares, el diagnóstico, el análisis de datos y la aplicación de la metodología para la elaboración de las Agendas Urbanas Locales de esos 11 municipios. La Fundación Estrategias, de su lado, apoyará técnicamente el proceso de planificación.

Reyes ha hecho hincapié en la necesidad de tener una agenda urbana municipal para el acceso a financiación de fondos europeos. "Surgen oportunidades como los fondos Next Generation EU o los EDIL para los que hay que tener una batería de proyectos, anticiparse y tener claro qué vas a hacer, algo para lo que es fundamental disponer de una planificación y de un diagnóstico de cada municipio, con el objetivo de tener claro cuáles son las necesidades del mismo", ha dicho.

En esta línea, la diputada de Fondos Europeos y Geolit ha señalado la importancia de disponer de estos instrumentos de planificación estratégica para poder optar a convocatorias de la UE.

"Hoy la Unión Europea no financia proyectos aislados, lo que financia es una planificación, es una coherencia territorial, la participación, la gobernanza y una visión a largo plazo. Y, para acceder a esa financiación, los municipios necesitan estrategias urbanas integradas y proyectos maduros", ha comentado.

Algo que, según ha añadido, se ha puesto de manifiesto en la última convocatoria de Estrategia de Desarrollo Local (EDIL), de la que la provincia de Jaén recibirá 116 millones de euros y "para la que era indispensable contar con agendas urbanas para poder acceder a esta financiación".

CONECTAR TALENTO Y REALIDAD

Por su parte, el rector de la Universidad de Jaén se ha referido al programa RAÍZ Jaén como "la respuesta a una necesidad urgente": "Conectar el talento que cultivamos en nuestras aulas con la realidad y necesidades de nuestros pueblos; una herramienta más para luchar contra esa emigración forzada del estudiantado brillante, que tanto necesitamos en nuestra tierra y en el que tanto se ha invertido", ha declarado.

En este sentido, ha explicado que, a través de este programa, estudiantado de la UJA va a realizar prácticas extracurriculares en diferentes ayuntamientos de la provincia de Jaén para desarrollar acciones de la Agenda Urbana Española, inspirada en la Agenda 2030 y en la nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas.

"Estas prácticas tienen un importante valor añadido, porque el estudiantado beneficiario va a convertirse en agentes de cambio. Van a ir a nuestros municipios para formarse y, también, para ayudar a planificar un futuro más sostenible y más digital en los pueblos y ciudades de Jaén, gracias a su visión más fresca y formada", ha afirmado.

Ha incidido en que "desde la UJA, y a través de la alianza Neolaia, se impulsa este programa con el objetivo de "ser una universidad diferente y diferencial". "Una universidad que no vive de espaldas a su entorno, sino que está volcada con la empleabilidad y el empleo de nuestros estudiantes y, por supuesto, con el progreso de nuestra tierra", ha concluido Ruiz.