La Diputación de Jaén y UPA llevan las bondades del aceite de oliva a 700 escolares de Guadalajara y Jaén

Imagen de uno de los desayunos saludables organizados por la Diputaicón y UPA en colegios - UPA

JAÉN 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén, a través de UPA Jaén, llevará las bonsades del aceite de oliva virgen extra (AOVE) a 700 alumnos de colegios de Guadalajara y Jaén. Será el 3 y 15 de diciembre con sendos desayunos saludables en dos colegios, así como un foro para futuros cocineros.

El próximo miércoles, 3 de diciembre, los 333 alumnos del Colegio de Infantil y Primaria Ocejón, de Guadalajara, serán los primeros en recibir sus mochilas para convertirse en cocineros por una mañana y elaborar sus propios desayunos saludables a base de crema de cacao con aceite de oliva virgen extra.

En la inauguración está previsto que asistan el secretario general de UPA Jaén, Jesús Cózar; el secretario general de UPA Castilla la Mancha, Julián Morcillo; y el diputado de Agricultura, Javier Perales. Ese mismo día, el proyecto promocional también visitará a los alumnos que se convertirán en futuros cocineros en el Centro Público Integrado de Formación Profesional Guadalajara, donde UPA Jaén celebrará el foro y una cata-maridaje. La campaña concluirá el próximo 15 de diciembre con el desayuno saludable en el CEIP Almadén, en Jaén capital.

Como todos los años, los 700 escolares que participarán en las actividades recibirán su mochila con un lote de desayuno en la que se encontrarán monodosis de aceite de oliva virgen extra de Jaén, monodosis de cacao y pan, además de los indispensables gorros de cocinero para que ellos mismos se conviertan en cocineros por un rato y elaboren, con el aceite y el cacao, una crema para untar en el pan durante el desayuno. Este año, como novedad, se encontrarán con un mandil elaborado expresamente para la campaña.

El objetivo de la campaña promocional es, un año más, reforzar el conocimiento de la importancia del consumo de aceite de oliva entre los niños, los prescriptores futuros de sus bondades, y, de esta manera, potenciar sus buenos y saludables hábitos alimenticios.

Esta campaña está destinada a la educación en consumo saludable, acercando el virgen extra a los niños en los colegios, y por medio de éstos a sus padres y familias en los hogares, con el objetivo de potenciar su consumo.

En cuanto al foro previsto este año, se celebrará en un complejo que cuenta con módulo de formación profesional en Hostelería, donde los alumnos y profesores, además de conocer un poco más en profundidad cómo se elabora y cómo se diferencia un aceite de oliva virgen extra, tendrán la oportunidad de realizar una cata de diferentes aceites.