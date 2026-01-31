Diputación presenta en Torredelcampo el proyecto Renaturavía para mejorar la Vía Verde del Aceite

Diputación de Jaén presenta en Torredelcampo el proyecto Renaturavía para mejorar la Vía Verde del Aceite - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, ha presentado junto al alcalde de Torredelcampo, Javier Chica, el proyecto Infraestructuras verdes y recuperación de la biodiversidad y la conectividad ecológica en la Vía Verde del Aceite y sus entornos urbanos, 'Renaturavía', una iniciativa promovida por la Diputación Provincial de Jaén a través de la que se van a invertir 3,2 millones de euros durante tres años para mejorar este camino natural que discurre por los municipios de Jaén, Torredelcampo, Torredonjimeno, Martos y Alcaudete.

En este acto, Uceda ha expuesto que el proyecto Renaturavía "va a permitir dotar al Camino Natural Vía Verde del Aceite de infraestructuras verdes que amplíen su biodiversidad y ayuden a la lucha contra el cambio climático", según se recoge en una nota.

En esta línea, ha añadido que "esta renaturalización va a transformar la conectividad ecológica de este enclave, ya que va a conectar 55 kilómetros de este itinerario con otros caminos naturales, con zonas verdes urbanas y zonas de hábitat natural próximas, dándole otras funciones más allá de la social y recreativa que tiene en la actualidad".

La presentación de esta iniciativa en Torredelcampo se debe, como ha remarcado la diputada, a que "es uno de los municipios que va a beneficiarse de esta actuación y desde la Diputación vamos a trabajar con el ayuntamiento para mejorar los más de once kilómetros que tiene esta vía a su paso por este municipio".

Con propuestas como Renaturavía, la diputada de Medio Ambiente y Cambio Climático ha subrayado que "seguimos trabajando e impulsando proyectos que contribuyen a la mejora de la mayor infraestructura verde que tiene nuestra provincia, que contribuye también a la lucha contra el cambio climático, tal y como recoge nuestro Plan Provincial de Lucha contra el Cambio Climático".

La Diputación, en coordinación con la Fundación Biodiversidad y de la mano del Consorcio de la Vía Verde del Aceite de Jaén en el que se incluyen los consistorios de Jaén, Torredelcampo, Torredonjimeno, Martos y Alcaudete, se va a encargar de ejecutar este proyecto a lo largo de tres años después de que el pasado ejercicio consiguiera, con la colaboración de la Sociedad Española de Ornitología, SEO Birdlife, una subvención de 3,2 millones de euros de la Fundación Biodiversidad.

Esta partida está sufragada en un 85% con fondos Feder y el 15% restante lo financiarán la Diputación de Jaén y la Fundación SEO Birdlife.

Con la puesta en marcha de Renaturavía se pretende mejorar la biodiversidad florística y faunística de la zona, los refugios tanto para insectos como para aves y otras especies y la infraestructura verde desde los accesos urbanos.

En este proceso de renaturalización está previsto que se planten casi 5.200 árboles y más de 17.000 arbustos, que se construyan cinco charcas y dos casas de vida para aves y murciélagos, y se van a instalar casi 70 refugios para insectos y 65 posaderos de aves.

Igualmente se implantarán cuatro observatorios de aves y cinco nuevas pérgolas verdes que servirán de refugio climático y se acometerá la reconversión de los que existen actualmente.