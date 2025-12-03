Diputación subraya "la labor fundamental" de la ingeniería para el progreso de la provincia de Jaén

JAÉN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación ha subrayado "la labor fundamental" que juega la ingeniería en el progreso del territorio jiennense. Así lo ha destacado el vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, ha participado en la entrega del Premio José María Almendral, que concede el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Jaén.

"Realizáis una labor fundamental para la sociedad ya que la construcción y mejora de la infraestructura en general permite progresar a los territorios y, por supuesto, ha permitido progresar a Jaén, garantizando también el equilibrio territorial y la igualdad de oportunidades que defendemos todos", ha dicho Latorre.

Ha añadido que las infraestructuras permiten avanzar y "generar empleo y riqueza". Al respecto, ha incidido en que "influyen en nuestro presente, en nuestro día a día, en nuestra calidad de vida y, por supuesto, son fundamentales para el futuro, porque desde el punto de vista de la sostenibilidad es clave la planificación".

En esa línea, ha puesto el acento en el trabajo que en esta materia está realizando la Diputación, que "pese a tener unas competencias y presupuesto limitado, que asciende a 397 millones de euros de los que 197 millones de euros son finalistas", van a destinar a inversiones 82 millones de euros, "lo que supone un esfuerzo absolutamente innegable, como reconoce cada año el Círculo de Empresas Andaluzas".

Como ejemplo de estas inversiones, el vicepresidente primero ha aludido a iniciativas como el Plan Accede, que este próximo año estará dotado con 25 millones de euros para mejorar las carreteras provinciales; el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas, dotado con más de 200 millones de euros, que la Diputación va a ejecutar junto al Gobierno de España "para garantizar el abastecimiento de agua en nuestra provincia"; o la inversión que supone la puesta en marcha del Cetedex.

El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Jaén, Francisco Lechuga; el delegado de Fomento de la Junta, Miguel Contreras; el vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable de la Universidad de Jaén, Juan de Dios Carazo; y el responsable del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Jaén, Ramón Carpena, han participado también en la entrega de este galardón, que se ha concedido este año a la ingeniera jiennense Mayca Rubio, que no ha podido asistir por motivos personales.

Para Ramón Carpena, se trata de "un acto cargado de autoestima, de orgullo de ser y sentir en clave de Jaén". "No debemos perder de vista el talento que tenemos, que ha de ir asido de sentimiento y corazón para ser verdaderamente una fuerza transformadora", ha dicho el representante de este colegio en Jaén, que cuenta con cerca de 300 miembros en la provincia y que ha presumido de que en la provincia "hay discernimiento, competencia, liderazgo, esfuerzo e ideas".

Por su parte, el delegado de Fomento, Miguel Contreras, ha destacado que la premiada, catedrática del Área de Ingeniería de la Construcción de la Escuela Técnica Superior de ICCP de la Universidad de Granada, directora del Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería y del Laboratorio de Ingeniería de la Construcción, es responsable, junto a su equipo, del proyecto de investigación de mezclas asfálticas Masai, que financia la Consejería de Fomento.

"Este galardón, además de reconocer el magnífico trabajo de la ingeniera, también avala la apuesta que, junto al Gobierno andaluz, se está realizando por el uso de materiales sostenibles, lo que también supone una apuesta por la economía circular", ha dicho Contreras.

El Masai (Materiales Asfálticos Sostenibles, Automatizados e Inteligentes) está compuesto por polvo de neumático y residuos de fresado de carreteras deterioradas y se ha utilizado, entre otras, en las obras de mejora de la A-306, así como en otras muchas importantes vías de toda Andalucía.