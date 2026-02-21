El director Pablo Berger recibe el Premio 'Miguel Picazo'

Entrega del premio 'Miguel Picazo' a Pablo Berger. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director Pablo Berger ha recibido en la noche de este sábado el Premio Miguel Picazo que concede cada año la Diputación de Jaén en el marco de la Muestra de Cine Español Inédito en Jaén a personalidades del mundo del cine vinculadas a este cineasta cazorleño o a la provincia jiennense.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha participado junto al alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, en este acto con el que se ha puesto el broche de oro a la vigésimo quinta edición de este ciclo cinematográfico, que ha incluido a lo largo de casi dos semanas la proyección de más de una veintena de largometrajes, además de otras actividades paralelas dedicadas al séptimo arte.

Durante el desarrollo de esta gala, que ha tenido lugar en el Teatro de la Merced de Cazorla, la responsable cultural de la Administración provincial ha puesto de relieve el talento y la trayectoria profesional de Pablo Berger. La concesión de este premio "no solo es un homenaje a este brillante y reconocido director, sino también un reconocimiento a su compromiso con nuestra tierra", ha subrayado Colomo, para poner de relieve "el tiempo y atención que Berger dedica a programas como 'Rodando por Jaén' de Diputación, con el que apoyamos a creadores emergentes y damos a conocer nuestra tierra como un gran plató de cine".

"Contar con el talento de Pablo Berger para la organización y celebración de cualquier evento dedicado al séptimo arte es todo un privilegio", ha señalado Colomo que, además, ha puesto el acento en el compromiso de la Administración provincial con el cine y la cultura.

"En la Diputación tenemos y hemos tenido claro nuestro apoyo a este arte, que está más que demostrado", ha remarcado la diputada, quien ha concretado que "estos lazos con el cine español se forjaron hace más de 30 años" a través de iniciativas como los Encuentros con el Cine Español, el Campus Miguel Picazo, el concurso 'Rodando por Jaén', el patrocinio de rodajes de distintas películas o la Muestra de Cine Español Inédito en Jaén, en la que se enmarca la entrega de este galardón.

Todas ellas son "iniciativas que han convertido a nuestra provincia en un referente cinematográfico, sitúan a Jaén en el mapa cultural de nuestro país y además generan oportunidades para jóvenes creadores", ha apostillado.

El premio Miguel Picazo, ha enfatizado Colomo, "rinde homenaje a este cineasta cazorleño y simboliza precisamente eso, la conexión entre el talento, territorio y el compromiso institucional", al tiempo que ha afirmado que "hoy celebramos a Pablo Berger, su trayectoria, su implicación con la provincia de Jaén, pero también la apuesta por esta política cultural sostenida en el tiempo, porque en la Diputación estamos convencidos de que el cine no es solo industria y cultura, sino también identidad, proyección y futuro para la provincia de Jaén".

En contexto, Berger se suma así al palmarés de artistas que han logrado esta distinción con la que la Administración provincial rinde homenaje al cineasta jiennense Miguel Picazo y que se otorga a figuras del séptimo arte vinculadas a la provincia de Jaén o al propio director cazorleño.

Entre las mismas, se encuentran directores como Josefina Molina, Manuel Martín Cuenca, Mario Camus, Carlos Saura, José Luis Borau y Antonio del Real, el productor Antonio Pérez o los actores y actrices Inma Cuesta, Ángela Molina, Aurora Bautista, Mercedes Sampietro, Cayetana Guillén Cuervo, Emilio Gutiérrez Caba, Javier Gutiérrez, Eduardo Noriega, Petra Martínez o Natalia de Molina.

En esta gala celebrada en Cazorla, Arturo Menor, en representación de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, y Antonio Sicilia, en nombre de la Academia de Cine de Andalucía, también han acompañado a Pablo Berger junto a cerca de una veintena de personalidades del cine español, como la actriz Macarena Garcia, ganadora del Goya por 'Blancanieves'; Sandra Tapia --productora de la cinta nominada al Oscar 'Robots Dreams'--; los directores Santiago Tabernero y Fernando Franco; la directora de Versión española, Paz Sufrategui; las cantantes Estibaliz Uranga y Allende Blanco o el actor Carlos Iglesias, entre otros.