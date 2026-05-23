El disco 'Miguel Hernández en Jaén' se presentará el 6 y 7 de junio con dos conciertos en la provincia de Jaén

Cartel del concierto del disco 'Miguel Hernández en Jaén'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 23 May. (EUROPA PRESS) -

Dos conciertos, uno en la capital jiennense el 6 de junio, y otro en Quesada, al día siguiente, servirán para presentar oficialmente en sociedad el disco 'Miguel Hernández en Jaén', que ha grabado el grupo de Orihuela Lux Aeterna con el apoyo de la Diputación Provincial jiennense, que también respalda la celebración de estos dos eventos musicales que "unirán música, poesía y emoción".

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, así lo ha avanzando la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, quien ha apuntado que estas dos iniciativas se enmarcan en "la labor de difusión y promoción de la obra y la figura de Miguel Hernández que la Diputación de Jaén lleva haciendo desde que adquirimos el legado de este poeta en el año 2013".

Al respecto, la responsable cultural de la Administración provincial ha apuntado que "hace unos meses decidimos apoyar un proyecto muy especial, la grabación, edición y publicación de un disco homenaje a Miguel Hernández realizado por el grupo Lux Aeterna con canciones basadas en poemas de este escritor, y ahora este cd se va a presentar en sociedad en dos conciertos que tendrán como escenarios dos ciudades profundamente vinculadas al poeta alicantino, como son Jaén y Quesada".

En contexto, la Diputación de Jaén ha apostillado que en este disco se incluyen trece temas que parten de la musicalización de poemas como 'Aceituneros', en el que se basa el himno de la provincia de Jaén, y también de otras conocidas composiciones poéticas de Miguel Hernández, como 'Solo quien ama vuela', 'Antes del odio' o 'La fuerza de una mujer', entre otras. De esta forma "acercamos al público la fuerza y la vigencia de la poesía hernandiana a través de la música", ha enfatizado Colomo.

Asimismo, estas y otras canciones serán interpretadas el día 6 de junio en el Teatro Infanta Leonor de Jaén, donde Lux Aeterna --un grupo formado por Rafael Lozano (dirección y saxofón), Susanna Vardanyan (soprano), Juan José Teruel (piano) y un quinteto de cuerdas-- estará acompañado en este concierto por la Hesperian Symphony Orchestra, formación sinfónica de la provincia de Jaén que estará dirigida por Antonio Pujol.

Durante la celebración de este recital también intervendrá el conocido actor Sergio Pazos recitando algunos de los poemas más conocidos de Miguel Hernández, como 'Cerca del agua te quiero llevar', 'Elegía a Ramón Sijé', 'Las abarcas desiertas' o 'Para la libertad'.

Tras el concierto en la capital, que tendrá entrada gratuita hasta completar aforo, el día 7 de junio este mismo grupo actuará en la Casa de la Cultura de Quesada junto a la Coral Horadada de Alicante, un recital que forma parte de la programación anual diseñada por la asociación de Amigos del Museo Miguel Hernández-Josefina Manresa para "dar vida al museo dedicado a este poeta y a su mujer y acercar así al público su figura y los valores que representa".

Este es uno de los objetivos que se ha marcado la Diputación de Jaén tras adquirir el legado hernandiano hace más de una década. Al hilo, Colomo ha declarado que "Miguel Hernández es ya prácticamente un autor de Jaén a todos los efectos, de hecho fue nombrado hijo adoptivo de la provincia, y por eso no solo hemos catalogado, inventariado y digitalizado todos sus fondos para que puedan ser consultados desde todo el mundo, sino que promovimos una fundación literaria que lleva el nombre de este autor universal".

Finalemnte, ha agregado que "intentamos divulgar toda su creación poética, su figura y su defensa de los derechos humanos y de los principios de libertad, justicia, paz o solidaridad que son hoy en día más necesarios que nunca".