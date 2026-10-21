'Don Juan Tenorio' llegará a la iglesia de Santa Catalina Mártir de Jaén el 31 de octubre y el 1 de noviembre

JAÉN 21 Oct. (EUROPAPRESS) -

La iglesia de Santa Catalina Mártir, del antiguo convento de Santo Domingo de Jaén, acogerá el 31 de octubre y el 1 de noviembre su primera propuesta cultural con la representación de la obra 'Don Juan Tenorio', de José Zorrilla.

La vicepresidenta tercera de la Diputación y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha participado este miércoles en la presentación de esta adaptación junto a su director, Carlos Aceituno, y la actriz Cristina Mediero.

Colomo ha destacado que esta propuesta cultural es "la primera que se realiza tras la reciente apertura de la iglesia de Santa Catalina Mártir", una vez concluida la restauración de este antiguo templo situado en pleno casco histórico de la capital jiennense.

De igual forma, ha valorado el talento del elenco de artistas presentes en esta representación. "Reúne tres elementos fundamentales como son la apuesta por la cultura, el apoyo al talento y creatividad local y el acercamiento al público de uno de los clásicos de la literatura española de una manera innovadora y sugerente", ha explicado.

En esta línea, la diputada de Cultura y Deportes ha indicado que "la obra de José Zorrilla forma parte del imaginario colectivo y está especialmente vinculada a estas fechas en torno a la festividad de Todos los Santos".

"Una tradición teatral que ha perdurado durante generaciones y que ahora se recupera desde una perspectiva contemporánea", ha añadido Colomo, para la que "una de las principales virtudes de este proyecto es su capacidad para respetar la esencia del clásico, además de explorar nuevas formas de acercarlo al público".

Por su parte, el director de esta adaptación de la obra de José Zorrilla la ha definido como "una experiencia inmersiva" en la que la cercanía con los intérpretes, la ambientación, la iluminación y el propio espacio escénico "contribuirán a que el público se sienta parte de la historia".

Aceituno ha resaltado también el trabajo que se viene desarrollando desde hace cuatro años para poner en escena esta obra y ha incidido en la "importancia de apostar por la cultura en Jaén y de recuperar el talento de artistas que, tras formarse fuera, han regresado a la ciudad para compartir su trabajo con el público jiennense".

En este sentido, ha citado a Álvaro Vega y Antonio Gutiérrez. "Dos nuevos intérpretes que se incorporan a la compañía y pasan a formar parte de nuestra familia", ha comentado.

La representación de 'Don Juan Tenorio' tendrá dos pases: el 31 de octubre, a las 21,00 horas, y el 1 de noviembre, a las 20.00 horas. Cada función tendrá un aforo limitado a 100 personas. Las entradas pueden adquirirse a través del portal Giglon.