Empresas industriales de la Sierra Sur participan en un nuevo encuentro de 'Jaén por Industria'

JAÉN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alcalá la Real (Jaén) ha acogido el IV Encuentro Comarcal de Empresas 'Jaén por Industria' dirigido a los municipios de la Sierra Sur de Jaén. La Diputación, en colaboración con la Fundación Unicaja, han organizado esta iniciativa con la que se persigue que las firmas industriales de la comarca de la Sierra Sur "establezcan sinergias y conozcan además nuevas iniciativas, ideas y programas que permitan crear un ecosistema empresarial mucho más atractivo, además de generar mayor riqueza y empleo en nuestro territorio".

Así lo ha manifestado el diputado Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, que ha inaugurado el encuentro acompañado de la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, y junto al alcalde, Marino Aguilera. En su intervención, el responsable del área de Empleo y Empresa de la Administración provincial ha subrayado el papel que juega la iniciativa que Diputación puso en marcha bajo el nombre de 'Jaén por Industria'.

"Una marca que nació con vocación de unir a las empresas de nuestra provincia y de visibilizar la fortaleza del sector industrial jiennense", ha dicho Carmona, que ha recordado que "actualmente, 'Jaén por Industria' cuenta ya con 240 firmas jiennenses, una estrategia que les está permitiendo colaborar con otras empresas de la región y país, e incluso, muchas de ellas están recorriendo el mundo".

Por su parte, la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior ha destacado el compromiso de la institución provincial con el crecimiento del sector industrial. "Estos encuentros contribuyen a la creación de nuevas oportunidades de negocio y al desarrollo socioeconómico de la provincia", ha afirmado Arco, que asimismo ha incidido en la capacidad de la industria para fijar población al territorio, generar empleo y mejorar la calidad de vida de quienes residen en Jaén.

El programa del IV Encuentro Comarcal de Empresas 'Jaén por Industria' ha incluido la ponencia 'La Industria en la Sierra Sur: capacidades neo-endógenas de desarrollo territorial', que ha corrido a cargo de Juan Carlos Rodríguez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén.

Además, se ha celebrado una mesa redonda con la participación de representantes de las firmas Grupo Diseños NT, Maderas Campos SL, Smart Materials 3D Printing SL e ITM Global, que han compartido su experiencia y visión sobre los retos y oportunidades del sector industrial jiennense.