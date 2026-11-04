Empresas de la provincia de Jaén del sector industrial se muestran en Metal Madrid 2026

Presencia jiennense en Metal Madrid 2026 - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Empresas que forman parte de 'Jaén por industria' están mostrando sus productos y servicios en la feria MetalMadrid 2026, dedicada a la innovación industrial, fabricación avanzada y metalurgia y que está integrada dentro de Advanced Manufacturing Madrid junto a eventos paralelos como Composites Engineering y Robomática.

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, se ha desplazado hasta esta feria en la que la Diputación de Jaén cuenta con un estand donde están presentes estas empresas jiennenses dedicadas a actividades que abarcan desde la ingeniería, hasta la inteligencia artificial, la fabricación y montaje de estructuras metálicas, prototipos electrónicos o el desarrollo de proyectos de innovación en materia de defensa.

Carmona ha indicado que esta feria "permite dar visibilidad a todo el tejido industrial de la provincia y demostrar que Jaén cuenta con una importante capacidad industrial, que tiene empresas competitivas, profesionales cualificados y, por supuesto, un enorme potencial de crecimiento".

Las empresas Rustimetal, Novaindef, Glosso, Júcar Instalaciones, Andel y Dicatronic, así como el Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte (Cetemet) están participando en esta feria que se desarrollará hasta este jueves, 5 de noviembre.

Se trata, según el diputado, de una participación que les permite "generar nuevas oportunidades de negocio, establecer contactos, crear alianzas y generar networking". Además, varias de estas empresas estarán presentes en un encuentro empresarial dedicado al ámbito de la defensa que se va a desarrollar en el marco de esta feria.