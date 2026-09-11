La I Feria Empresarial AMET se celebrará en Jaén el 19 de septiembre con la presencia de 25 expositores

JAÉN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La I Feria Empresarial AMET: conecta, descubre y gana se celebrará el próximo 19 de septiembre en Jaén con la presencia de 25 expositores y una prograación que incluye talleres, una pasarela de moda, sorteos y acciones solidarias.

La Asociación Provincial Jiennense de Mujeres Profesionales Autónomas (AMET Jaén) organiza este evento, que tendrá lugar en la calle Bernabé Soriano. Ha sido presentado este viernes por su presidenta, Mar Liñán; el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, y la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz.

"Se trata de una iniciativa muy importante e interesante porque va a permitir poner en valor a todas las mujeres empresarias que forman parte de esta entidad, los servicios que prestan y los productos que comercializan", ha destacado Carmona.

Además, ha valorado "lo fácil que es trabajar con AMET, con su presidenta y su junta directiva porque son responsables, se implican y tienen una ilusión renovada a la hora de generar oportunidades, riqueza y, por supuesto, de crear empleo en esta ciudad".

De ahí que la Administración provincial tenga firmado un convenio con esta asociación y sea "el principal 'partner', a través de las áreas de Igualdad y Empleo, de esta feria". En esta línea, Ruiz ha aludido a un apoyo "transversal", conscientes de que "es muy importante y necesario que asociaciones como AMET Jaén sigan trabajando por la provincia y lo hagan de la manera en que lo hacen".

Al respecto, ha incidido en sus "muchas actuaciones beneficiosas" y ha puesto de relieve que sean mujeres quienes lo lleven a cabo y lo hagan en la provincia. "Algo que creo que es fundamental porque ellas son lideresas de sus empresas, son autónomas, como bien dice el lema de su asociación y, sobre todo, ayudan al resto de mujeres que también quieren emprender, que están empezando o que incluso se sienten solas muchas veces en ese caos del mundo empresarial", ha comentado.

Igualmente, ha agradecido a AMET y sus socias que sean "esa voz y ese altavoz que se necesita muchas veces en este mundo empresarial para que sigan rompiendo esos techos de cristal" que "siguen persistiendo en muchos ámbitos, en muchas empresas, en muchos trabajos".

Por su parte, la presidenta de este colectivo ha expresado su confianza que esta feria "no sea solo la primera, sino el comienzo de algo mucho más grande", al tiempo que ha agradecido el apoyo de la Diputación a esta y otras actividades que desarrollan a lo largo del año.

Liñán ha explicado que esta iniciativa surgió "sobre todo para el mundo de la moda, para las asociadas que se dedicaban tanto a lo que es ropa, como a complementos y joyería". "Pero, poco a poco, se le fue dando una vuelta al proyecto y decidimos abrirlo al resto de las socias hasta llegar a este evento, que va a contar con 25 expositores", ha dicho, no sin valorar que se va "a dar visibilidad a empresarias" de la provincia.

Para ello, durante toda la jornada del 19 de septiembre se van a celebrar cinco talleres empresariales impartidos por socias, mientras que por la tarde se ha programado la pasarela y unas clases de baile.

"Además, queremos dar un pasito más, ese puntito solidario que se necesita, porque los empresarios muchas veces vamos hacia adelante y no miramos lo que tenemos a nuestro alrededor", ha señalado. Por ello, se hará una paella solidaria a beneficio de la Asociación Jiennense del Cáncer de Mama y unas migas, también habrá un puesto del Banco de Alimentos para recoger donaciones e, incluso, una fila cero para que la gente que no pueda asistir pueda realizar sus aportaciones a ambas entidades.

Así las cosas, la presidenta de AMET Jaén ha animado a la ciudadanía a acudir a la céntrica calle Bernabé Soriano y "conocer a grandísimas profesionales en un evento que está abierto tanto a hombres como a mujeres" y en el que también habrá sorteos y regalos entre quienes lo visiten.