Francisca Medina reivindica en el 8M que "hay que salir a la calle porque quedan aún muchas cosas por conseguir"

JAÉN, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y diputada de Igualdad y Bienestar Social, Francisca Medina, ha reivindicado en la manifestación convocada en la capital jiennense con motivo del Día Internacional de las Mujeres la necesidad de "seguir saliendo a la calle en este 8 de marzo porque aún hay muchas cosas por conseguir en los derechos de las mujeres y las niñas".

Medina, que ha acudido junto a otros miembros de la Corporación provincial a esta concentración organizada por la Comisión por la Igualdad y contra la Violencia de Género de Jaén, ha resaltado en un comunicado que "son muchos los logros feministas alcanzados con el esfuerzo de muchas mujeres y también con el apoyo de algunas administraciones, pero sin duda queda aún mucho por reivindicar y conseguir".

En esta manifestación, que ha partido de la Plaza de la Concordia y finalizado en la Plaza de Santa María, la responsable de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación ha insistido en "la necesidad de salir a las calles, ya que estamos viendo que los derechos adquiridos, igual que los tenemos ahora se quitan y se revierten, y en este caso existe una amenaza significativa de reversión de los logros feministas que tanto esfuerzo ha costado alcanzar en nuestra tierra".

Por ello, Medina considera que "este 8 de marzo tenemos que salir a la calle, estamos en la calle, aquellos hombres y mujeres que creemos y defendemos la igualdad, que no vamos a consentir dar un paso atrás y vamos a estar en frente de aquellos que quieran hacernos retroceder". En esta dirección, ha asegurado que "no vamos a aceptar ninguna imposición ni a negociar con los derechos que ya tenemos conquistados".

De ahí la "importancia de esta manifestación, con la que defendemos la igualdad y la libertad, y decimos alto y claro que estamos aquí y que no vamos a consentir dar pasos atrás", ha añadido la vicepresidenta primera de la Corporación provincial.

En esta lucha, Francisca Medina ha valorado la implicación de algunas administraciones como la Diputación Provincial de Jaén, que "está comprometida con la igualdad, con los derechos de las mujeres y las niñas, y en seguir avanzando para lograr esa sociedad más justa e igualitaria".

Por eso, ha explicado que "el lema que las ocho diputaciones andaluzas hemos elegido para este nuevo 8 de marzo es precisamente 'Igualdad real ya', porque no podemos consentir ni un minuto más que esa igualdad no sea real y efectiva, que esa igualdad que avalan leyes muy importantes y potentes no se haga una realidad". "No podemos consentir el número de asesinatos que nos dejan sin palabras para definir la impotencia ante el asesinato de mujeres y niñas", ha enfatizado la diputada.

Por lo tanto, Francisca Medina ha concluido que salir este domingo a la calle es "una obligación de todos aquellos hombres y mujeres que defendemos la igualdad" y, en ese camino, "tenemos que seguir trabajando desde las administraciones que creemos realmente en la igualdad, y por supuesto toda la sociedad, hombres y mujeres comprometidos con los derechos y las libertades, que es lo más importante".