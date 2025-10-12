Fuensanta de Martos (Jaén) reformará un edificio para albergar asociaciones y una sala de exposiciones

El diputado de Infraestructuras Municipales de Jaén, José Luis Agea, se reúne con el alcalde de Fuensanta de Martos, Antonio Navas. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

FUENSANTA DE MARTOS (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

El diputado provincial de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, se ha reunido con el alcalde de Fuensanta de Martos (Jaén), Antonio Navas, para abordar distintas actuaciones que la Diputación jiennense está desarrollando en esta localidad, entre las que se encuentra la reforma de un edificio municipal de tres plantas en la calle Real con el objetivo de que pueda acoger a asociaciones culturales y también una sala de exposiciones.

Esta intervención, a la que se suma la adecuación de los vestuarios del complejo deportivo fuensanteño para que puedan utilizarlos las asociaciones deportivas locales, está enmarcada en el Plan Especial de Inversiones en materia de Cultura y Deportes que está ejecutando la Diputación, según ha informado la propia administración provincial en una nota este domingo.

De esta forma, la Diputación va a "colaborar para darle un impulso a las instalaciones tanto deportivas como culturales de Fuensanta de Martos", donde, según ha aclarado José Luis Agea, la institución provincial va a llevar a cabo "una inversión de 80.000 euros para reformar y poner a disposición de las distintas asociaciones un nuevo edificio, unas nuevas salas para que puedan seguir manteniendo vivos nuestros pueblos y consolidando ese tejido social que es tan importante en los municipios de la provincia".

Con actuaciones como esta, el responsable de Infraestructuras Municipales considera que Fuensanta de Martos "progresa gracias a inversiones y a la apuesta decidida de la Diputación Provincial de Jaén por mejorar nuestros pueblos".

Además de esta inversión, en la reunión entre el diputado y el alcalde también han analizado otras "importantes intervenciones para mejorar las comunicaciones de este municipio".

Al respecto, han hablado de la inversión de 920.000 euros para arreglar la carretera entre Fuensanta de Martos y Castillo de Locubín, que "está prácticamente terminada, o esos 972.000 euros que vamos a destinar a acondicionar la vía que une Fuensanta de Martos y la ciudad de Martos, cuyas obras está previsto que comiencen muy pronto", según ha precisado José Luis Agea.

"Estamos convencidos desde la Diputación que mejorar las carreteras y las infraestructuras municipales es una palanca de progreso y futuro para los pueblos y, cómo no, un incentivo perfecto para que la población se quede a vivir en ellos", ha concluido el diputado de Infraestructuras Municipales.