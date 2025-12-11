La Fundación Estrategias de Jaén centrará en 2026 sus esfuerzos en elaborar el "esencial" III Plan Estratégico

Reunión del patronato de la Fundación Estrategias. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Estrategias para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de Jaén centrará en 2026 centrará sus esfuerzos en la elaboración del III Plan Estratégico, "una hoja de ruta esencial" para optimizar recursos y planificar el futuro.

Así lo ha puesto de relieve el presidente de esta entidad y de la Diputación jiennense, Francisco Reyes, durante la reunión del patronato celebrada este jueves en el Antiguo Hospital de San Juan de Dios.

Reyes ha valorado el compromiso mostrado por los patronos de esta entidad en el avance de la Estrategia Jaén 2030 y ha subrayado que el programa de trabajo para el próximo año se focalizará en la realización del III Plan Estratégico de la provincia.

"Una hoja de ruta esencial que permitirá optimizar los recursos disponibles y planificar el futuro sobre la base de un diagnóstico preciso de nuestra realidad, muy distinta a la existente cuando se impulsó el I Plan Estratégico de la provincia de Jaén", ha afirmado.

En esta línea, ha señalado algunas de las actuaciones que desde la entidad llevarán a cabo durante 2026, entre las que figura el prediseño de la Estrategia Jaén 2030, la puesta en marcha de la Asamblea de Colaboradores y de las distintas comisiones de trabajo que participarán en la elaboración de ese tercer plan o el impulso de nuevos modelos de participación social.

También se ha referido al desarrollo del programa Raíz-Jaén, el mantenimiento y actualización de la plataforma 'Indicadores de desarrollo de la provincia de Jaén', la elaboración del Observatorio Económico, el estudio e interpretación de información estadística para el análisis estructural de la provincia o la digitalización de los 'Indicadores clave de la provincia de Jaén', entre otras acciones.

Respecto a la creación de la nueva Asamblea de Colaboradores --un órgano concebido para integrar a personas, empresas, instituciones y agentes que no forman parte del patronato-- Reyes ha destacado su relevancia en la construcción de la Estrategia Jaén 2030.

"Este órgano permitirá contar con la participación activa de más de 500 personas, enriqueciendo el proceso y garantizando que la estrategia responda a las necesidades y aspiraciones de la sociedad jiennense", a manifestado.

El Patronato de la Fundación Estrategias para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de Jaén está integrado por representantes de las administraciones estatal, autonómica y provincial; de los ayuntamientos de Jaén y Linares; de la Universidad de Jaén; de la Confederación de Empresarios de Jaén; de las cámaras de comercio de Linares y Andújar; de los sindicatos UGT y CCOO; de las asociaciones de desarrollo comarcal y de las entidades financieras Caja Rural de Jaén, Unicaja, Kutxabank y CaixaBank.