'Gamberra', de Marin Auclair, gana el XIV Festival de Cortos contra la Violencia de Género de la Diputación de Jaén

La vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, y la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, junto a los ganadores del XIV Festival de Cortometrajes contra la Violencia de Género. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El corto titulado 'Gamberra', dirigido por Marin Auclair March, ha sido el ganador del XIV Festival de Cortometrajes contra la Violencia de Género de la Diputación de Jaén, que este sábado se ha clausurado en el Aula de Cultura del Palacio Provincial con la entrega de galardones y la proyección de los trabajos ganadores de esta edición, que ha repartido 17.000 euros en premios.

La vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, y la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, han estado presentes en este acto en el que también se ha otorgado el Premio de Honor del Festival a la cineasta Chus Gutiérrez por su trayectoria cinematográfica y por su defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, según ha trasladado la institución provincial en una nota de prensa.

Durante su intervención, Medina ha remarcado la importancia de este festival, que forma parte de las actividades programadas por la Administración provincial con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que este año ha girado en torno a la violencia vicaria, eje temático de la campaña impulsada por las diputaciones provinciales andaluzas en el marco de esta efeméride. De esta manera, "hemos buscado poner de manifiesto que cada vez hay más menores víctimas de este tipo de violencia y que esta es una forma de ejercer también violencia sobre las mujeres".

Por su parte, la diputada de Igualdad y Juventud ha felicitado tanto a los cortos ganadores como a Chus Gutiérrez por los reconocimientos recibidos y ha incidido en que "el cine es herramienta poderosa para sensibilizar y concienciar a la sociedad". Además, ha puesto el foco en la calidad de los trabajos que han concurrido a esta edición, "lo que demuestra el interés que despierta este concurso y su relevancia dentro de los distintos festivales cinematográficos de nuestro país", ya que se encuentra entre los certámenes calificadores para los Premios Goya y para los Premios Carmen.

En esta línea, Ruiz ha destacado el elevado número de mujeres que han presentado trabajos a esta convocatoria, un total de 130, lo que contribuye también "a visibilizar el talento femenino dentro del sector audiovisual". Y también ha subrayado que "detrás de cada cortometraje hay historias que nos invitan a reflexionar, a cuestionar determinadas conductas y sobre todo a no mirar hacia otro lado ante la violencia machista, porque acabar con la violencia de género es una responsabilidad de toda la sociedad, y la cultura también tiene mucho que aportar en este camino".

Junto al trabajo ganador del primer premio, que tiene una dotación económica de 5.000 euros, el palmarés de esta edición lo completan el cortometraje 'La pell que crema', de Marcel Ribó, que ha obtenido el Premio Especial del Jurado, dotado con 4.000 euros, así como el trabajo titulado 'Los pájaros', dirigido por Fran Expósito, que ha ganado tanto el Premio Especial Impacto Social para la Igualdad --dotado con 2.000 euros--, como el Premio Canal Sur Radio y Televisión a la creación andaluza, consistente en un trofeo y su emisión por Canal Sur TV.

Junto a ellos, el cortometraje 'Yo tampoco, ¿y tú?', de Lola Serrano, ha obtenido el Premio al mejor corto Jaenícola, que tiene una dotación económica de 2.000 euros y está dirigido a jóvenes cineastas de la provincia de Jaén menores de 35 años, mientras que las realizadoras Alba Barbé y Laila Pibernat han recibido el Premio a la Mejor Directora, que consta de 4.000 euros.

El jurado encargado de seleccionar los trabajos galardonados en este festival ha estado presidido por la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, e integrado por las actrices y directoras Celia de Molina y Eulalia Ramón; Paola García y Carolina Hernández, directoras, guionistas y representantes de la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (CIMA); Beatriz Mateas, periodista de Canal Sur; Elena Marlop, ayudante de dirección y representante de la Asociación Andaluza de Medios Audiovisuales (Aamma); y Alba Pino, directora y ganadora del Premio a la mejor directora en la anterior edición del festival.

Los trabajos ganadores forman parte de los casi 230 cortometrajes que se han presentado a esta décimo cuarta edición del festival, de los que cerca de 130 han sido dirigidos por mujeres. A lo largo de este certamen, que dio comienzo el pasado miércoles, 4 de noviembre, se han realizado una treintena de proyecciones de cortometrajes.

En concreto, en la sección oficial, el público ha podido asistir a la exhibición de 15 trabajos, a los que se suman seis cortos proyectados fuera de concurso, otros cinco que han formado parte de la sección 'Jaén en corto' y la proyección especial de 'No estás loca, la verdad sobre la violencia vicaria', de María Bestar, con la que se abrió esta edición.

La programación de este festival también ha incluido la celebración del taller titulado 'El cortometraje como herramienta para el cambio', que ha sido impartido por María José Jiménez en colaboración con Aamma.