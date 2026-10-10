El IEG de la Diputación de Jaén concede el II Premio de Fotografía 'El Paisaje Giennense' a la ubetense Katy Gómez

La ubetense Katy Gómez logra el II Premio de Fotografía 'El Paisaje Giennense'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fotógrafa ubetense Katy Gómez ha resultado ganadora del IV Premio de Fotografía 'El Paisaje Giennense' convocado por el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación provincial gracias a una fotografía aérea titulada 'Jaén respira entre líneas', en la que mezcla el olivar, una carretera y otros elementos naturales, y que tomó en el término municipal de Úbeda.

El jurado, presidido por la vicepresidenta cuarta y responsable del IEG, Francisca Medina, ha destacado tanto "la alta calidad técnica de la imagen como su narrativa novedosa a la hora de acercarse al paisaje giennense", según se detalla en una nota de la Diputación difundida este sábado.

Con la convocatoria de este premio, dotado con 2.000 euros, desde el IEG quieren "contribuir a la promoción y difusión del conocimiento del paisaje de la provincia de Jaén mediante el uso de medios digitales, potenciar la creatividad y la labor investigadora sobre la provincia de Jaén, apoyar la actividad de personas aficionadas a la fotografía como instrumento de cultura y ciencia, así como incentivar la participación en esta práctica por cuanto supone un medio de expresión artística, comunicación e información sobre la provincia de Jaén", ha resaltado Francisca Medina.

Más de una treintena de trabajos de autores de cinco provincias --Jaén, Vizcaya, Málaga, Madrid y Barcelona-- se han presentado a la cuarta edición de este concurso en cuyo jurado, además de la vicepresidenta cuarta y responsable del IEG, han tomado parte el consejero director de este organismo autónomo de la Diputación, José María Capitán; su gerente, Salvador Contreras; los consejeros de número Jorge González y Ana Real; y los profesores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada Francisco José Sánchez Montalbán y Rafael Peralbo.

El jurado ha valorado, entre otras cuestiones, la calidad técnica de las fotografías, la composición y originalidad, el valor de la imagen y la adecuación a la temática planteada.

Katy Gómez ha obtenido este premio por segunda vez, ya que fue la ganadora de la primera edición de este concurso con una serie fotográfica que retrataba la trashumancia y el paisaje geométrico que conforman el olivar y los cereales en la provincia. Los fotógrafos jiennenses Manuel Jesús Carrasco y Joaquín Mercado han sido los otros creadores reconocidos en este certamen convocado por el IEG.