El III Festival del Casco Antiguo de Martos (Jaén) prevé reunir a más de 3.000 personas los días 11 y 12 de septiembre

Presentación del III Festival del Casco Antiguo de Martos. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El III Festival del Casco Antiguo de Martos (Jaén) se celebrará los próximos días 11 y 12 de septiembre con actividades gratuitas para todos los públicos con el que se espera reunir a más de 3.000 personas, como ya ocurrió en las dos ediciones anteriores.

Así se ha puesto de relieve este miércoles durante la presentación de esta iniciativa, que forma parte del programa Vive Castillos y Batallas de la Diputación. El alcalde, Emilio Torres, y la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, han desgranado las propuestas en un acto que también ha contado con la concejala de Cultura marteña, Elena Molina.

"Nació con una idea muy clara, mirar a nuestro patrimonio no solo como el testimonio de lo que fuimos, sino como un espacio lleno de posibilidades para el presente y, sobre todo, para el futuro", ha destacado Arco sobre este festival.

En esta línea, ha señalado que "hablar del casco antiguo de Martos es hacerlo de la historia de esta ciudad, de sus raíces" y de "una identidad que debemos conocer, compartir y también proteger". Al hilo, ha aludido a su "conjunto histórico extraordinario" que "conecta con una etapa decisiva" de la historia de "una provincia que ha sido tierra de frontera".

Un territorio, según ha añadido, "marcado durante siglos por encuentros, intercambios y también por acontecimientos que han dejado una huella profunda en el patrimonio material e inmaterial de esta ciudad".

Ha afirmado que conservar ese patrimonio "no es únicamente restaurar edificios o proteger monumentos, es también hacerlo útil, cercano y vivo". "Conseguir que nuestras plazas se llenen de gente, que las familias paseen por las calles, que los más pequeños descubran la historia de Martos, que la juventud sienta este patrimonio como algo propio y que quienes visiten estos días la ciudad se encuentren con una experiencia auténtica, atractiva y también diferente", ha dicho.

La diputada ha subrayado que ese es "el espíritu del Festival del Casco Antiguo de Martos": convertir el conjunto histórico en un gran escenario abierto a la cultura, al ocio y a la participación ciudadana durante dos jornadas en las que se desarrollará una programación amplia y diversa, pensada para todos los públicos.

Es, asimismo, "una apuesta por la dinamización económica y social", puesto que, cuando se llena de actividad los barrios históricos, se contribuye "a apoyar a los comercios, a la hostelería, a la artesanía y a los profesionales locales".

"Si, además, implicamos a asociaciones, a colectivos, artistas, a vecinas y vecinos, reforzamos nuestra comunidad y hacemos de la cultura una herramienta de participación y de cohesión", ha considerado Arco, quien ha valorado que ya se consiguió en las primeras dos ediciones de este evento, "con la participación de más de 3.000 personas en una jornada que revitalizó el corazón histórico" del municipio.

ENTORNO

En la misma línea se ha pronunciado el alcalde, quien ha remarcado que este festival supone "una apuesta muy importante que llega a su tercera edición y que tiene como marco el precioso entorno de la Fortaleza Baja, del Santuario de la Virgen de la Villa y los miradores que tiene a su alrededor".

Con este patrimonio como eje, se ha diseñado "una programación muy potente, de ocio y pensando en absolutamente todo el mundo, empezando por los niños, que van a tener espectáculos de circo y de acrobacias, pero también pensando en el resto" de la ciudadanía.

Habrá una parte del espacio dedicado a los artesanos, especialmente a los locales, se contará con "una taberna para disfrutar de ese rato de ocio escuchando música, hablando con los amigos, visitando el entorno y la Torre del Homenaje, que también va a estar abierta".

En la programación no faltara la música. "Conciertos de artistas y grupos marteños que refrendan esa apuesta por lo local, no solo por el entorno y el casco histórico, sino también por todo aquello bueno que tenemos de la mano de artesanos, empresas y comercios", ha declarado.

Torres ha expresado su confianza en repetir el éxito de las dos primeras ediciones, "con una participación masiva tanto de marteños y marteñas como de visitantes". Para ello, se va a disponer de transporte público, "para que no haya excusa y todo el mundo pueda subir al casco histórico y disfrutar de las actividades", entre las que también se puede incluir la representación teatral el 13 de septiembre de "Fedra en los infiernos".