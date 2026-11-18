Presentación de la III Gala de la Tauromaquia Jiennense - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Darymelia de la capital jiennense acogerá el próximo 26 de noviembre, a las 20,00 horas, la III Gala de la Tauromaquia Jiennense, un evento impulsado por la Escuela Cultural de Tauromaquia de Jaén con el que se distinguirá a nueve personas y entidades vinculadas al mundo del toro.

El vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales, ha participado junto al presidente de esta escuela, Juan Carlos Toro, en la presentación de este evento que "permite poner en valor el mundo de la tauromaquia y su importancia desde el punto de vista social, económico y cultural para la provincia".

Perales ha indicado también que "Jaén destaca no sólo por la presencia de Sierra Morena y su característico paisaje de encinares adehesados, sino también por su tradición ganadera, que ofrece un entorno especialmente propicio para la cría y explotación del toro bravo".

En esta línea, ha destacado que "la provincia cuenta actualmente con más de setenta ganaderías, que conforman una amplia oferta turística en torno al mundo del toro bravo". Una propuesta que engloba desde la cría y explotación del ganado en las dehesas hasta los oficios, la artesanía y las tradiciones vinculadas a esta actividad, además de los cosos taurinos, los museos y los festejos en sus distintas modalidades.

Por su parte, el presidente de la Escuela Taurina jiennense ha señalado que esta gala "nace con el objetivo de reconocer y poner en valor a las mujeres y hombres que forman parte del mundo del toro en la provincia".

De igual forma, Juan Carlos Toro ha destacado también la tradición taurina jiennense, "forjada generación tras generación gracias al esfuerzo, la dedicación y la pasión de profesionales, aficionados, ganaderos, empresarios, peñas taurinas y de todas aquellas personas que contribuyen a mantener viva esta seña de identidad".

Entre los galardonados figuran el Círculo Taurino de Baeza, que cuenta con 51 años de trayectoria; la periodista Marisa Fernández; el banderillero Juan José Perucha; el ganadero jiennense Sancho Dávila; el cirujano Rafael Fuentes; el aficionado Manuel Albacete; el crítico taurino Luis Miguel Parrado; el diestro murciano Rafael Rubio 'Rafaelillo' y el torero Jesús Pérez 'El Accitano', ganador del último trofeo Manuel Díaz-Meco de la Escuela Cultural Taurina de Jaén.