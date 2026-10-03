La imagen 'Vientos del pueblo me llevan' gana el Concurso de Foto Poética Hernandiana

La obra 'Vientos del pueblo me llevan', de José Ramón Luna de Ossa, vence en el quinto Concurso de Foto Poética Hernandiana. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Vientos del pueblo me llevan', del conquense José Ramón Luna de Ossa, es el título de la fotografía ganadora del quinto Concurso de Foto Poética Hernandiana convocado por la Diputación de Jaén a través de la Fundación Legado Literario Miguel Hernández con la colaboración de la Asociación Fotográfica de Úbeda (AFU).

Según ha precisado la institución provincial en una nota, más de un centenar de fotógrafos, la mayoría de España, pero también de otros seis países --México, India, Hungría, Chile, Argentina, Portugal--, han participado en esta edición con la presentación de un total de 264 obras.

"Este concurso de Foto Poética Hernandiana nació con la idea de invitar al fotógrafo y interpretar a través de la imagen los versos y el universo creativo de Miguel Hernández, acercando su obra a nuestro tiempo desde una mirada diferente y contemporánea", ha señalado la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, que ha mostrado su satisfacción por la evolución que está experimentando este certamen. "Esta edición deja cifras que demuestran que el concurso sigue creciendo y que la poesía de Miguel Hernández mantiene intacta su capacidad de emocionar e inspirar a nuevas generaciones de creadores", ha añadido.

Asimismo, el jurado ha destacado el "elevado nivel" y la "originalidad" de las fotografías presentadas. En el caso de la ganadora, ha valorado su composición, el movimiento e iluminación del plástico que envuelve a las dos figuras, la naturalidad de los elementos que componen la imagen y su sensibilidad poética, reflejada por ejemplo en las siluetas que se dibujan en el horizonte.

El segundo premio ha sido para 'Amarga distancia', de Francisco Javier Domínguez García, de Jerez de la Frontera, y los tres terceros premios han recaído en 'Ausencia', de Francisco Javier Carmona Jurado, de Córdoba; 'Lo que asoma', de Carmen Verde Arias, de León, y 'Fuera de campo', de David Moreno Fernández, de Málaga.

Entre todas las imágenes galardonadas se repartirán los 2.600 euros en premios establecidos en las bases de este concurso, en concreto, un primer premio de 400 euros, un segundo de 250 euros, tres terceros premios de 150 euros y quince accésits de cien euros. Las cinco fotografías premiadas y las quince que han obtenido un accésit integrarán una exposición itinerante que iniciará su recorrido este otoño en Úbeda.

El jurado homologado por la Federación Andaluza de Fotografía y la Confederación Española de Fotografía, ha estado integrado por Rosa Ramos Cano y Dori Cantero Labrador, de la Asociación Fotográfica de Úbeda; el fotógrafo profesional José María Ortega Pérez 'Sitoh'; la directora de los Museos Zabaleta y Miguel Hernández-Josefina Manresa de Quesada, Rosa Valiente Martos; y el director de la Fundación Legado de Miguel Hernández, José Antonio Martínez Liébana, que ha actuado de presidente.