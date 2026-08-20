El Instituto de Estudios Giennenses ha recorrido 34 municipios con más 70 actividades en el marco de su 75 aniversario

Una de las exposiciones incluidas en el programa conmemorativo del 75 aniversario del Instituto de Estudios Giennenses. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Giennenses (IEG) ha recorrido ya 34 municipios de la provincia de Jaén con más de 70 actividades de investigación y divulgación en el marco de la conmemoración de su 75 aniversario.

Unas propuestas de este organismo autónomo de la Diputación que forman parte de un programa que se extenderá hasta abril del próximo 2027, con más de 400 actividades y diferentes publicaciones especiales.

La vicepresidenta cuarta de la Administración provincial, Francisca Medina, ha valorado este jueves el buen ritmo del programa conmemorativo, que se presentó a finales del pasado mes de abril.

"Y lo que es más importante, los diferentes municipios que hemos recorrido ya, llevando a cada rincón la importancia de esta efeméride y la labor que realiza la Diputación de Jaén, a través de este organismo autónomo, un centro de investigación por excelencia de temas de la provincia de Jaén en todas las áreas del conocimiento", ha afirmado en una nota.

Desde la presentación del programa de este 75 aniversario, centenares de personas han participado en los distintos eventos organizados. En total, se han desarrollado ya 72 iniciativas centradas en la investigación y la divulgación científica y cultural, que han contado, en su mayoría, con la presencia de consejeros y consejeras del IEG.

Asimismo, se han celebrado exposiciones, como la de 'Paisajes', en el marco del III Premio de Fotografía sobre Paisajes Giennenses; 'Piedra Seca: tradición y técnica' o, como apunta Medina, "la más simbólica: la de los 40 años del Premio Jaén de Pintura Emilio Ollero".

En concreto, tras inaugurarla en el Aula de Cultura y en la lonja principal del Palacio Provincial de la Diputación, esta muestra ha llegado a cinco comarcas jiennenses: La Loma (Lupión o Torreblascopedro), La Campiña (Arjona), Cazorla (La Iruela) y Segura (Orcera).

Por otro lado, ha habido ponencias científicas impartidas por consejeros y consejeras del propio IEG y por colaboradores de este programa con motivo del 75 aniversario, centradas en ámbitos como la cultura oleícola, el humanismo y la poesía, el derecho, la medicina, la música o la pintura, entre otros.

A ellas se suman numerosas actividades participativas. "Tan llamativas como las promovidas por distintos clubes de lectura jiennenses, el programa 'Escritores en su territorio', las visitas a yacimientos arqueológicos o la iniciativa 'El IEG pinta'", ha comentado la vicepresidenta cuarta.

El Instituto de Estudios Giennenses continúa este mes de agosto con diferentes actividades y sigue trabajando en las distintas publicaciones que también se van a llevar a cabo en el marco de su 75 aniversario sobre los 97 municipios de la provincia.

"Además de ser el centro de investigación por excelencia sobre la provincia, alberga el fondo más importante de Jaén, en el que destacan, entre otros, una biblioteca que custodia más de 120.000 documentos, una biblioteca digital abierta a todo el mundo o el legado de Miguel Hernández, además de donaciones de grandes creadores, entre los que están, por ejemplo, nuestro paisano Juan Eslava Galán", ha destacado al respecto Medina.