Jaén acogerá en 2026 la asamblea general de la Red de Entidades para el Desarrollo Local

Luis Miguel Carmona (d), en la reunión de la Red de Entidades para el Desarrollo Local.

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jaén será sede en octubre de 2026 de la asamblea general de la Red de Entidades para el Desarrollo Local (Redel), de la que forma parte la Diputación jiennense y que aglutina en torno a 40 administraciones locales e instituciones españolas expertas en este ámbito.

La elección de la capital como el lugar en el que se llevará a cabo esa próxima asamblea --en la que la Administración provincial jiennense ejercerá como anfitriona-- se ha acordado este miércoles en Ciudad Real durante la reunión de los representantes de esta red.

En este encuentro, en el que ha participado el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, "se pondrán en común diferentes iniciativas, proyectos e ideas que se están llevando a cabo en distintos territorios del país".

Los programas de Comunidad de Talento, la aplicación de la inteligencia artificial al comercio, al turismo y al empleo local o la participación ciudadana en la Agenda 2030 son algunos de los temas que se están abordando en Ciudad Real en un encuentro, que se desarrolla en la ciudad manchega hasta este jueves.